Joseba Larrañaga critica que se haya jugado el Arandina-Cádiz: "Esa es la excusa"

Este jueves se puso fin a las eliminatorias correspondientes a la 2ª ronda de la Copa del Rey y nos ha dejado la sorpresa de la eliminación de un equipo de Primera División, el Cádiz, en el campo de un conjunto de 2ª RFEF como es la Arandina.

Encuentro marcado por la intensa lluvia y sobre este asunto habló Joseba Larrañaga durante comienzo del programa de este jueves de El Partidazo de COPE y fue muy crítico por la disputa del mismo.

La Arandina elimina al Cádiz; Girona, Athletic y Celta pasan de ronda La 2ª ronda de la Copa del Rey nos ha dado dos sorpresas con la eliminación del Almería y Cádiz (2-1) frente al Arandina. Elche, Racing de Ferrol y Eibar también están clasificados 07 dic 2023 - 17:53

Sergio González critica el estado del césped, aunque no lo quiere poner de excusa

El entrenador del Cádiz CF, Sergio González, se mostró muy crítico por haber tenido que jugar el encuentro de la Copa del Rey ante la Arandina, a pesar del pésimo estado en que se encontraba el terreno de juego, encharcado casi por completo a causa de las persistentes lluvias.

Sergio González, en la rueda de prensa postpartido ante el Arandina.

"Si hubiera venido otro equipo aquí, hoy no se habría jugado. Pero se ha jugado porque así lo ha dicho el árbitro, ha entendido que estaba en condiciones para jugar y ha quedado claro que no lo estaba", ha recalcado.

"El campo no estaba para jugar, impracticable, pero no quiero que sea el titular", añadió el técnico catalán.

'Pesca', en El Partidazo de COPE

Jorge Pesca fue el autor de la victoria de la Arandina ante el Cádiz y se pasó por El Partidazo de COPE y habló sobre el estado del césped, y ante las declaraciones de Sergio señaló que esa era la opinión del entrenador pero "que igual un equipo más fuerte puede hacer más fuerza para no jugar ese partido, pero si tienen que jugar en estos campos...si nosotros nos tenemos que meter en estos barros, ellos también".

Joseba Larrañaga se mostró contrario a la disputa de este encuentro por el estado del verde, pero como apuntó él, los problemas con el calendario podría ser la principal excusa para que el choque siguiera adelante finalmente: "Hay cosas que en 2023 que no se pueden permitir. No hay fechas y se tiene que jugar, pero no puede ser una excusa".

32 equipos en la siguiente ronda

El próximo martes 12 de diciembre a las 13:00h tendrá lugar en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas el sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

Para este sorteo ya entran los cuatro equipos de la Supercopa de España - Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid y Osasuna - que hasta ahora habían estado exentos de participar en el torneo copero.

Hay dos equipos de 2ª RFEF, la Arandina y el Barbastro - que eliminó al Almería - y se medirán a alguno de los cuatro equipos citados anteriormente.

Los equipos clasificados son los siguientes:

17 equipos de Primera División

Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Osasuna, Villarreal, Getafe, Valencia, Rayo Vallecano, Alavés, Real Sociedad, Betis, Mallorca, Sevilla, Las Palmas, Athletic de Bilbao, Girona y Celta.

9 clubes de Segunda División

Espanyol, Huesca, Tenerife, Amorebieta, Cartagena, Burgos, Elche, Racing de Ferrol y Eibar.

4 conjuntos de de 1ª RFEF

Castellón, Lugo, Unionistas de Salamanca y Málaga.

2 equipos de 2ª RFEF

Barbastro y Arandina

Los 32 equipos clasificados a los 1/16 de la Copa del Rey

