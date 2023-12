La 'rajada' de Sergio González por el terreno de juego: "Quizás si viene otro equipo no se juega"

La Arandina, equipo de Segunda RFEF, protagonizó una de las sorpresas de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey al eliminar al Cádiz, de la máxima categoría del fútbol español gracias al gol de Jorge González 'Pesca' que en la segunda parte deshizo el empate a un tanto con el que se alcanzó el descanso.

Se soñaba con ello y se hizo realidad. La Arandina dio la campanada. Seguirá en la Copa a costa del conjunto de Sergio González que no supo adaptarse a las condiciones del encuentro. Un campo embarrado, un rival entusiasmado, muy motivado y un público entregado que vivió una fiesta.

Al término del encuentro, el técnico cadista, Sergio González, quiso "felicitar a la Arandina, que ha competido de una manera excepcional y se ha adaptado, aunque me duela decirlo, mejor que nosotros a las condiciones que había".

"De fútbol hoy se puede hablar muy poco. Hemos empezado el partido tarde entre la cesión y el gol de ellos. A partir de eso, hemos competido, pero no hemos podido. La Arandina ha estado más efectiva a balón parado", analizó González.

Después de esa felicitación, Sergio también se dirigió a sus aficionados: "Pedirle perdón a la afición del Cádiz, a los que han venido y los que se han quedado en casa. Les pido disculpas y ojalá el domingo podamos recompensarle con una victoria".

Y aunque el entrenador catalán no lo quiso usar como excusa, también hizo referencia al mal estado del terreno de juego: "El campo no estaba para jugar, impracticable, pero no quiero que sea el titular".

"El colegiado lo ha comprobado y ha dicho que estaba para jugar bajo nuestra sorpresa. Conmigo no ha hablado", confesó Sergio.

"A pesar de ello, teníamos que haber ganado. Frustrado y dolido por la afición. Nos vamos muy jodidos porque hemos defraudado a mucha gente", anañizó Sergio.

Sobre el césped también habló Fede San Emeterio, centrocampista del Cádiz, y autor del tanto amarillo en Aranda de Duero: "Estaba lloviendo todo el día, sabíamos que esto podía pasar al ver el campo. No hay justificación. Al final el campo estaba mal para los dos".