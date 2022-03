José Bordalás, en El Partidazo de COPE: "El triunfo es para la afición, que es increíble y se lo merece"

El Valencia ha conseguido este miércoles clasificarse para la final de la Copa del Rey tras ganar al Athletic de Bilbao con un solitario gol de Guedes. En plena celebración, el técnico del conjunto 'che', José Bordalás, ha atendido a El Partidazo de COPE desde Mestalla. "Es increíble, esta afición es increíble, se lo merecen", ha comenzado diciendo el entrenador.

"Se ha hablado mucho de este partido y afortunadamente estamos en la final", ha comentado Bordalás acerca de todo el ruido mediático que había generado este partido y su especial duelo con Marcelino. "Nos hemos saludado al final del partido, él me ha felicitado y yo le he deseado suerte", ha zanjado.

Un triunfo que el alicantino ha querido dedicar a la afición valencianista que, en plena entrevista, estaban celebrando en las puertas de Mestalla el pase a la final. "La afición se lo merece y los jugadores, que son los protagonistas, son los que deben disfrutar", ha asegurado. En lo personal, Bordalás ha querido dedicarle la victoria a sus seres queridos. "Me acuerdo de las personas que me han apoyado todo este tiempo, me acuerdo de mi familia", ha dicho.