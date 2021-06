José Bordalás, en El Partidazo de COPE: "El objetivo es ilusionar, este año el equipo no se va a desmantelar"

José Bordalás, el actual técnico del Valencia, ha analizado en El Partidazo de COPE su salida del Getafe, la situación del club 'ché' y la planificación de la plantilla de cara a la próxima temporada.

SU FICHAJE POR EL VALENCIA

"Me felicitaban por ir al Valencia, a pesar de que hay gente pesimista por estas dos últimas temporadas del Valencia. En torno a la entidad sí que detecto optimismo".

"A Peter Lim le voy a conocer los próximos días, de forma telemática tendré una reunión. Para fichar hablé a través de mi representante con Lim. No han sido negociaciones largas y tenían voluntad por contratarme".

LA PLANTILLA

"Habrá cambios. El club está en una situación distinta a la del verano pasado que el club tuvo que hacer un esfuerzo grande y se fueron jugadores que no estaban previstos. Las necesidades les hicieron tomar esa decisión. A mí me han dicho que el club no va a regalar ningún jugador. Va a continuar gran parte de la plantilla".

¿SE QUEDARÁN GAYÁ Y SOLER?

"Hemos mantenido conversaciones, todos conocemos el escenario y las herramientas. El equipo no se va a desmantelar. Vender a Gayá y Soler, no voy a entrar en nombres propios. Gayá es valencianista y capitán y se trabaja para su renovación, y un caso similar es el de Carlos Soler".

FICHAJES

"Eso ya lo hemos hablado, un fichaje por línea y en alguna demarcación puede llegar más de uno. No voy a entrar en detalles de si vendrá alguien del Getafe. Hay buenos jugadores, pero no vamos a entrar en detalles".

¿HABLÓ CON ARAMBARRI?

"Ángel Torres sabe que yo llamo mucho a los jugadores y tengo buena relación. Solo me despedí de ellos y no he vuelto a hablar con ningún jugador".

OBJETIVO

"El objetivo es intentar ilusionar a la afición, que haya un buen binomio. Que la gente salga orgullosa de Mestalla. No hemos hablado de meternos en Europa. Hemos hablado que la gente se identifique con el club. Vamos a vivir grandes momentos. Objetivos a corto plazo, no vemos objetivos a medio ni a largo plazo".