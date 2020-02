Jordi Ardévol, en COPE: "No somos una Comisión florero, en más de una ocasión hemos dicho que no"

El delantero del Barcelona, Ousmane Dembélé, estará seis meses de baja tras pasar por quirófano. Jordi Ardévol, miembro de la Comisión médica de LaLiga Santander, ha explicado, en El Partidazo de COPE, cómo funciona esta comisión "creada porque LaLiga necesitaba una asesoría certificada para las bajas de larga duración ". "Nos reunimos. Se nos envía la comunicación a distintos miembros de la comisión. Sin debate inicial y emitimos una opinión", ha explicado, en El Partidazo de COPE, el doctor Jordi Ardévol.

El traumatólogo ha explicado, en El Partidazo de COPE, que "la imnensa mayoría los clubes presentan las documentacionales adecuadas. En alguna ocasión hemos acabado con votos, si al final no hay un dictamen a favor".

Con la lesión de larga duración de Ousmane Dembéle, el Barcelona podría reforzarse con otro delantero siempre que la Real Federación Española de Fútbol dé el visto bueno. De momento, Jordi Ardévol, no ha recibido "ningún correo" sobre el informe de la lesión del jugador francés del Barcelona. "Hay una serie de lesiones que están en la frontera. Son unas lesiones que bordean la frontera de los cinco meses. Para que sea más de cinco meses tiene que estar bastante razonado", ha explicado el doctor Jordi Ardévol, en El Partidazo de COPE.



"No es una decisión mía. Es un consenso de médicos relacionados con los clubes. Actualmente estamos apartados con la vinculación cuando hay discusión. Nosotros decidimos que no es ético que un médico con pasado en un club tenga un voto válido. Sí una opinión, pero no participar en un debate", ha dicho Jordi Ardévol, tras pasar más de una década en el Barcelona.