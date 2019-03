Joaquín Caparrós, en El Partidazo de COPE: "Yo soy entrenador. No me gustan los despachos, no sé negociar"

Joaquín Caparrós atendió la llamada de El Partidazo de COPE este lunes, poco más de 24 horas después de lograr los tres puntos en Cornellá ante el Espanyol, en LaLiga Santander: "La victoria de ayer fue un alegrón, por los futbolistas sobre todo. El objetivo es claro el de esta temporada, el de Champions. Hay que hacer buenos esos tres puntos en la próxima jornada".

Un Caparrós que volvía a sentirse entrenador y que, durante su faceta como director deportivo, tampoco perdió el contacto con el vestuario: "Iba a casi todos los desplazamientos con el equipo. No era mi intención sustituir a Machín, de hecho pusimos sobre la mesa el nombre de varios entrenadores. El Consejo me ofreció el puesto, pero ni sonaba mi nombre".

La relación con Machín sigue siendo buena: "Él fue una apuesta mía. He seguido hablando con él. Es un gran entrenador y seguro que encontrará pronto otro gran proyecto".

En cualquier caso, Caparrós volvió al terreno que le gusta: "Yo soy entrenador. No me gustan los despachos, no soy un buen negociador. También me gusta trabajar con los chavales, con la cantera… El campo, lo que me gusta es el campo".

El objetivo es claro para los diez partidos que restan: "El fin es meter al Sevilla en Champions. Es ir partido a partido".

Quizás la vuelta de Monchi al cargo de director deportivo ayude: "El Sevilla ha acertado con su vuelta".