Joaquín y su abrazo con Mourinho: "Me ha dado la enhorabuena porque sigo manteniendo esa calidad"

El Real Betis remontó a la Roma en la tercera jornada de la Liga Europa, gracias al tanto de Luiz Henrique en el minuto 88. "La victoria ha sido muy importante. Nos ponemos con nueve puntos. El equipo ha hecho un partidazo; sabíamos que podíamos empatar rápido. Hemos tenido menos llegadas en la segunda parte, pero es un triunfo para disfrutarlo", resumió Joaquín, en El Partidazo de COPE.





El encuentro dejó una de las imágenes de la noche en la jornada europea, el abrazo con el técnico de la Roma, José Mourinho tras ser sustituido. "Es una admiración mutua. Cada vez que coincidimos es una admiración muy bonita. Es para estar orgulloso".

"Los que seguimos lo hacemos por amor a lo que sentimos, en mi caso por el Betis. Cuando empecé me quiso para el Chelsea, pero era muy joven y con poca experiencia. En todo momento fue respetuoso con mi decisión. Me ha dado la enhorabuena porque sigo manteniendo esa calidad. Personalmente es muy bonito", explicó.









"Me gustaría hacer este formato de entretenimiento"

Joaquín también es noticia por su debut como presentador de televisión, en 'El Novato' en Antena3. Desde 2012 no había un dato de audiencia con un29,5% de cuota de pantalla.

"Me gustaría seguir haciendo este tipo de formato. Me siento cómodo. Iremos viendo cómo va todo. No me esperaba un dato tan bueno de audiencia. Miedo me da", bromeó el futbolista verdiblanco, en El Partidazo de COPE.