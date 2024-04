Javier Aguirre: "No estoy nervioso por la final, es un postre; sumo más descensos que títulos"

Juanma Castaño entrevistó al entrenador del Mallorca, Javier Aguirre, tres días antes de que su equipo se enfrente al Athletic de Bilbao en la final de la Copa del Rey. El equipo bermellón es el sorprendente finalista de Copa después de eliminar a la Real Sociedad en las semifinales y el 'vasco' Aguirre reconoció que no está nervioso porque es más peligroso jugarse un descenso de categoría que una trofeo: "No me pongo nervioso, esto es un postre. Todo lo que venga es bueno. Nos hemos jugado descenso que sabes, que si pierdes, te vas a Segunda o Segunda B; eso es jugarse la vida. Ha jugadores que cobran la mitad si bajas y eso es muy fuerte. Aquí hablas de cuántas entradas necesitas, si buscas hotel para tu mujer... Si eres un equipo acostumbrado a ganar, y no ganas un título, es jodido; pero nosotros estamos la mar de tranquilos".





Aguirre habló de la felicidad que es llegar a la final de Copa pero que es realista y sabe que nadie lo imaginaba: "Esto es una alegría. Siendo realistas, no nos imaginábamos estar en la final, yo no tenía prima en mi contrato. Yo sumo más descensos que títulos".

Este sábado se enfrentará al Athletic de Bilbao, equipo muy relacionado con sus raíces: "Creo que podría haber jugado en el Athletic pero no tenía nivel". El partido se jugará el sábado a las 22:00 horas en el Estadio de la Cartuja de Sevilla.

¿Piensa en un posible pasillo del Real Madrid?

El 'Vasco' Aguirre habló de los países en los que ha trabajado: "He vivido en catorce ciudades de siete paises. Hay un súper país que es Japón, pero no entiendo una mierda el japonés. Yo estoy muy cómodo en España y en México porque la gente te respeta, me siento muy querido. Me ha costado más en mi país porque hay más expectatica".

El entrenador del Mallorca habló de qué pasaría si su equipo gana la Copa del Rey y, el siguiente partido es contra el Real Madrid: "Si gano. seguiré siendo el mismo, con Copa y sin Copa. Alguien me habló de si me imaginaba un pasillo del Real Madrid, pero no me lo imagino".

"Me gusta el VAR"

Aguirre recordó que el VAR provocó el descenso del Leganés cuando entrenaba al equipo madrileño pero, a pesar de esto, quiso defender su trabajo: "Me gusta el VAR, hace mucha justicia. Pero lo maneja gente que te ponen imágenes que te condenan, o no".

Poco antes de acabar la entrevista, recordamos con Javier Aguirre la entrevista que le hicimos en El Partidazo de COPE cuando entrenaba al Leganés y estábamos en plena pandemia. Esa noche, el entrenador acabó cantando una ranchera junto a su esposa en antena.





