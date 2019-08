Jaume Roures, en COPE: "Dos horas de televisión es un valor brutal, con esto no se puede jugar"

Un juez decidirá en los próximos días la resolución sobre si hay fútbol en LaLiga los lunes y los viernes. Para el presidente de Mediapro, Jaume Roures, "las cosas están bastante claras". "No tengo temor porque es una medida cautelar. Se pide para evitar un daño irreparable. A nivel mundial se cambiarían los horarios cuando ya están fijados", ha valorado Roures, en El Partidazo de COPE, sobre la distribución de los horarios en el fútbol español de Primera y Segunda División.



Jaume Roures, que este miércoles ha comparecido como testigo en la vista judicial que enfrenta a LaLiga y a la Real Federación Española de Fútbol, ha comentado que "el daño de ingresos en los bares sería un 50% y un inicio de un 30% en los contratos generales con los operadores".



"Por una cosa que no tiene sentido", así lo ha definido Jaume Roures, "estamos demonizando el lunes, pero el martes no es un problema. Los calendarios son los que son. Esto es así en España y en toda Europa".



"En la Premier League los equipos grandes también juegan los viernes y los lunes. El campeón de Europa, el Liverpool, abre la Liga este viernes. ¿Cómo queda el fútbol español si de la noche a la mañana se cambian los días y los horarios. No se puede cambiar si queremos tener una Liga competente. No hay un buen contrato sin los lunes. Dos horas de televisión es un valor brutal, con esto no se puede jugar", ha dicho el actual presidente de Mediapro, Jaume Roures, en El Partidazo de COPE.



