Isaac Fouto: "En la vida real me llevo muy bien con Manolo Lama. Me da mucha pena tener que discutir con él"

Juan Antonio Alcalá entrevista este miércoles 24 de julio en La Contraportada de El Partidazo de COPE a Isaac Fouto. Compañeros a la hora de dar noticias ambos repasan el mundo del periodismo, la guerra entre la RFEF y LaLiga y hablan del VAR y el arbitraje.

Isaac Fouto comienza contando sus inicios en la radio y cómo llegó a la Cadena COPE: "En septiembre del 99 entre en COPE como becario. Lo primero que vi fue a Roberto Gómez. A pesar de que era joven yo escuchaba a García y pasé a trabajar con él. Estaba acojonado, pero aprendí mucho".

"Yo quería estudiar arte dramático, quería ser actor, pero mis padres no me dejaron. Empecé a hacer los partidos y a partir de ahí empecé con el gusanillo de la radio, pero ojalá algún día cumpla mi sueño real", se sincera Fouto que también recuerda la llegada del actual equipo de deportes desde la SER en 2010.

"Viví vuestra llegada con mucha incertidumbre porque no sabíamos lo que iba a pasar y habíamos escuchado muchos rumores. Había mucha gente acongojada. Teníamos la sensación de que nosotros fichábamos por la SER no al revés. Éramos minoría porque todo era como la SER. Al año éramos como una familia".

Famosas han sido las polémicas entre Manolo Lama y el propio Isaac Fouto que más de una vez han acabado en discusión. "Me llevo muy bien con Manolo Lama, me da mucha pena tener que discutir con él sobre el VAR y los árbitros. Con él estoy de acuerdo en el 99% de lo que dice, nos sentamos juntos en la redacción".

Además, defiende a los árbitros: "¿Por qué al estamento más agredido que es el arbitral se le falta el respeto continuamente? Si se lo haces a un entrenador o a un presidente estarías vetado de por vida. Yo defiendo que los árbitros no van determinados a fastidiar a un equipo y reconozco sus errores". "Tú ahora mismo pregúntale a cualquiera si quitarían el VAR. Es obligación del periodista saber cómo funciona y no todos los saben. Le doy un aprobado tirando a notable al VAR como tecnología", continúa.

Otro tema importante es la guerra RFEF-LaLiga. Así la ve Fouto: “Creo que hay empate en la guerra entre Tebas y Rubiales. Luis Rubiales ha hecho mucho por la Federación en muy poco tiempo. El CSD ha estado muy mal, tenía que mediar y se ha lavado las manos y no ha dicho qué competencias son de cada uno”. “Yo creo que va a haber fútbol los lunes porque hay un informe jurídico donde dicen que la explotación de horarios comerciales depende de LaLiga, al igual que la Supercopa y la Copa del Rey las tiene que organizar la Federación y ahí LaLiga no tiene nada que hacer”.

Por último habla del estado actual del periodismo. “El periodismo actual deriva al periodismo de bufanda”. “La radio es diferente a la televisión. Si yo hiciera el programa que hace Pedrerol haría lo mismo. Ese es el formato que funciona en la televisión, la televisión es show”. “En la radio no funcionaría una hora y media de gritos”. “Yo no vivo del VAR y de los árbitros. Si mañana el VAR se acaba no me voy a la calle”, finaliza.