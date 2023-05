La indignación de Juanma Castaño con el debate sobre la renovación de Mendilibar en el Sevilla: "Una obsesión"

Un remate de cabeza de Lamela en la prórroga puso al Sevilla de nuevo en una final de la Europa League. Se impuso a la Juventus tras encajar un gol de Vlahovic y reaccionar con un golazo de Suso. Disputará la séptima ante la Roma de José Mourinho después de que un José Luis Mendilibar haya cambiado la cara de un equipo que estaba peleando por no descender. La emoción en el Ramón Sánchez-Pizjuán era máxima, pero el postpartido se centró en el futuro del entrenador vasco y eso crispó a Juanma Castaño en 'El Partidazo de COPE'.

Budapest espera el día 31 en una final enorme. Cada vez que llegó a una semifinal, en los seis precedentes, el equipo andaluz siempre llegó al partido por el título y lo acabó levantando. Mendilibar, con solo seis encuentros en Europa, tendrá la ocasión de doctorarse en la élite ante un entrenador de tanto prestigio como José Mourinho, que ha disputado más de 200. Embrujado por la magia del Sevilla con este torneo, el vasco se está dando a conocer en el viejo continente a sus 62 años y por eso fue protagonista en el programa de este jueves.

Con una propuesta sencilla, sin dibujar sistemas sofisticados ni retar a nadie con un micro de por medio, el de Zaldibar está a un partido de ser campeón en Europa, como se puso en énfasis en 'El Partidazo de COPE'. Quién lo diría hace apenas unos meses cuando estaba sin equipo. "Cuando pasen estos días, cuando esté de vacaciones, echaré la mirada atrás y pensaré que hemos conseguido grandes cosas en un gran equipo", reveló. Pero su futuro está en manos de 'Monchi' y Pepe Castro, ya que solo firmó hasta el final de la temporada.

La obsesión con la renovación de José Luis Mendilibar en 'El Partidazo de COPE'

El presidente del Sevilla habló sobre ello en el programa de este jueves, dejando claro que "al final de temporada tomaremos decisiones, pero sin prisa", cuando fue preguntado por su renovación tras salvar al equipo del descenso y llevar a los andaluces a la final de Budapest, después de remontar a la Juventus en la prórroga: "Ha cumplido con lo que se le pidió. Estamos muy contentos, pero es el momento de estar centrados. El año pasado nos equivocamos y no vamos a hacer las cosas corriendo para tener el mejor equipo posible". Juanma Castaño defendió este discurso en 'El Partidazo de COPE'.

Las últimas palabras de 'Monchi' sobre esta cuestión fueron en la previa del encuentro e iban por el mismo camino: "Ha aportado lo que queríamos que aportara. Estamos muy contentos porque es una persona normal con la que se puede hablar, se puede dialogar, se puede discutir… Te transmite mucha felicidad y es muy bonito". Ante estas palabras, el mismo Mendilibar en la rueda de prensa previa al encuentro dejó claro que firmó "tres meses y estaba encantado": "Muchos os reíais, decíais el 'tontolaba' este... No me importa, lo importante es terminar bien. Si el Sevilla no decide llamarnos, si lo hacemos bien, nos llamarán de otro lado y si no, hemos estado en el paro más veces".