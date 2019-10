Iñaki Zubizarreta y su caso de 'bullying': "Toqué fondo cuando me metieron la cabeza en un retrete"

La historia de Iñaki Zubizarreta es una de muchas historias de niños que sufrieron acoso escolar. Él medía 1,82 metros con tan sólo 11 años: "Quienes me lo hacían pasar mal eran chavales 5-6 años mayores que yo, en Getxo, en un colegio", dijo este miércoles en El Partidazo de COPE.

Todo empieza con una broma "inocente, como empiezan todos los casos, con un único receptor del que todo el mundo se ríe. Y acaba siendo una tortura. Mi profesora entonces era una mujer joven a la que vino grande todo esto: me llevó al psicólogo del colegio, y este hombre llegó a la conclusión de que era retrasado mental y me castigó un año sin salir al recreo".

"Te excluían, te hacían sentir diferente y acabas por no aceptarte. Era un niño hipertímido. Mis compañeros jugaban, y tú no vas entrando en los planes, hasta quedarte solo. Uno de los padres, el comentario que hizo entre los padres era que qué hacía ese subnormal jugando con su hijo. Empezaron con la broma de Jacobo, cuanto más grande más bobo hasta el punto de que la profesora terminó por llamarme Jacobo cuando pasaba lista", siguió con su relato.

Reconoce que su gran error fue "no contarlo en casa. Estuve un año en silencio. Sientes vergüenza, crees que te lo mereces, justificas que todo lo que te pasa tiene que ser así y naturalizas que tu día a día es un infierno".

El camino va desde una broma hasta que llega el día en que le dan una paliza: "Era un niño de 11 años contra gente de 16 ó 17, no tenía nada que hacer. Toqué fondo cuando metieron mi cabeza en una letrina llena de heces. Pensé en el suicidio. Mi primer punto de fuerza vino por mi hermano pequeño, había perdido dos hermanos antes. Luego encontré un deporte maravilloso que se llama baloncesto, que me hizo sentirme útil, noté el arropo de un grupo".

A día de hoy, confiesa que "no recuerdo ni los nombres ni las caras. Y no les guardo ningún rencor. Hoy les diría ‘Gracias por enseñarme a no ser como ellos’".

Iñaki Zubizarreta y Fernando Evangelio, compañero de la Cadena COPE y víctima de bullying, hablaron de una campaña que ha comenzado este miércoles en un colegio de Madrid y que organizan de la mano NACE y la ACB.