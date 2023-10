La importancia en los futbolistas de élite de mantener buena salud mental: "Afecta"

El joven futbolista del Barcelona, Fermín López, es uno más a una lista cada vez más larga que reconoce, sin pudor alguno, haber necesitado la ayuda de un psicólogo para superar ciertos problemas.

Primero, en una reciente entrevista concedida a Mundo Deportivo, Fermín habló abiertamente de sus problemas de ansiedad, de sus frustraciones y de los momentos de tristeza que le costaba superar.

Fermín contó que, en La Masía, (en la residencia de los jóvenes futbolistas del Barcelona) "tuve ayuda psicológica y me fue bien. Como juvenil de tercer año llegué a mi límite, no aguantaba más. No jugaba, lloraba bastante y lo pasé mal. Me enfadaba mucho, me frustraba mucho, me comía mucho la cabeza y mentalmente es malo para estudiar".

Fermín López, durante una sesión de entrenamiento con el Barcelona (Instagram)





En El Partidazo de COPE de este martes, en el que se celebraba el Día Mundial de la Salud Mental, escuchamos esas declaraciones del jugador, muy celebradas por Juanma Castaño: "Qué bien explicado y con qué naturalidad. Me encanta que matice 'si me vuelve a pasar', porque esto se puede repetir en la vida por cualquier circunstancia y él es consciente".

Además, destacó lo positivo que resulta que estos mensajes lleguen a la gente joven: "Lo están naturalizando y eso ayuda muchísimo, sobre todo a la gente joven, que le cuesta tanto exteriorizar los problemas que pueda tener de este tipo".

Miguel Rico valoró "la naturalidad. Es la palabra exacta, es como hay que afrontarlo, sin complejos y con la sincerdad de poder exponerlo ante la opinión pública, para saber que ellos (los futbolistas) ante todo son personas y pueden tener las mismas crisis y necesitar el mismo apoyo que podemos necesitar cualquiera de nosotros".

Fermín habla de salud mental, en El Partidazo de COPE

Las declaraciones de Fermín a Mundo Deportivo gustaron tanto que este miércoles, Juanma Castaño aprovechó para referirse a ellas en la entrevista concedida a El Partidazo de COPE, donde el joven futbolista del Barça remarcó que la salud mental "obviamente, es una parte muy importante. Si no estás bien de cabeza no puedes rendir bien, no puedes ayudar", al tiempo que remarcó cómo afectan esas crisis al día a día, más allá de la práctica del fútbol. "Claro que es una parte muy importante del futbolista", remarcó.

ESCUCHA EL ALEGATO A FAVOR DE LA SALUD MENTAL QUE HIZO FERMÍN LÓPEZ A JUANMA CASTAÑO EN EL PARTIDAZO DE COPE

Audio

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Recientemente, uno de los compañeros de vestuario de Fermín López, Ferran Torres, comentaba hace unos meses que también estaba mentalmente hundido, y gracias a la terapia, ahora parece otra persona. Ahora es 'el renacido', y en el club valoran el cambio positivo que ha dado a nivel personal.

Además, Xavi Hernández rema siempre a favor de Fermín. El técnico azulgrana insiste en que el jugador debe creérselo más y tener más confianza en sí mismo porque puede ser centrocampista para muchos años en el Barça. Es muy joven y quizás por esa falta de experiencia seguramente necesite ese empujón anímico de su entrenador.

Otros detalles de la entrevista

En la entrevista en El Partidazo de COPE, Fermín dejó otros titulares. Reconoció que, "de pequeño, me llamó el Real Madrid; pero yo del Barça, siempre. Me dijeron que el Barça me quería fichar y dije que me iba del tirón".

Habló de su gran amistad con Gavi: "Mi principal amigo es Gavi, estamos todo el día juntos. Él en el campo se transforma, es muy impulsivo con un espíritu muy competitivo, pero es buen chaval". Además, Gavi fue uno de sus grandes apoyos cuando peor lo pasó de más joven.