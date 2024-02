Ilia Topuria desvela lo que le dijo Florentino Pérez en su experiencia en el Santiago Bernabéu: "Visionario"

Ilia Topuria hizo el saque de honor en el estadio Santiago Bernabéu en la previa del encuentro que enfrenta a Real Madrid y Sevilla. Sobre esa experiencia habló con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE y el campeón del peso pluma de la UFC reveló la conversación que tuvo con Florentino Pérez antes de saltar al campo.

Audio

Cómo se imagina Topuria en el Santiago Bernabéu para su pelea soñada en España: "Tirando pétalos" Gonzalo Campos, narrador de la pelea ante Alexander Volkanovski, desvela en El Partidazo de COPE este pensamiento que existe en el equipo del luchador de la UFC José Manuel Nieto 16 feb 2024 - 01:19

Topuria ha enganchado a la gente y quiere aprovecharlo para cumplir su siguiente sueño. Es un mensaje que repite constantemente: quiere pelear en el Santiago Bernabéu. Sería el primer evento de la UFC que se celebra en España e Ilia pretende que sea a lo grande, aunque en la empresa todavía haya algunas cosas que no están claras.

En la rueda de prensa que dio tras aterrizar en España lo dejó tan claro como este miércoles en El Partidazo de COPE: "Ellos claro que aceptarían llenar un estadio de 80.000 personas. Va a ser inevitable que lo hagamos, no tengo ninguna duda. Poder lucirse en el Santiago Bernabéu es un honor. Parece que todos los astros se han alineado y que va a pasar".

"Todavía no he hablado con Dana White, pero sucederá", señalaba, "la única pelea que voy a aceptar es en España" y sobre los posibles rivales serían "McGregor, Holloway, poniendo su título en el medio, y la tercera Sean O'Malley". Sobre todo esto Florentino Pérez tenía un mensaje que darle y lo desveló en El Partidazo de COPE.

Su experiencia en el Santiago Bernabéu

Ilia Topuria entró por la puerta más privada del Santiago Bernabéu para evitar el colapso en la puerta del Palco de Honor, pisó el césped para mostrar su cinturón de campeón ante la afición blanca, una que espera que dentro de poco se celebre un evento de la UFC con un cartel liderado por el español.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ilia Topuria, en el momento de hacer el saque de honor al partido de LaLiga que Real Madrid y Sevilla FCEFE

Cuando saltó al verde, la grada se puso en pie para recibirle e Ilia Topuria entró en escena portando el cinturón de campeón de la UFC. Se paseó por el césped, un par de abrazos con Sergio Ramos y Nacho, los capitanes esta noche, y se fue directo al centro del campo. Ahí llegaba su momento.

Los colegiados del encuentro dieron a Ilia el balón para realizar el saque de honor. El luchador no lo dudó y le prestó durante unos segundos su cinturón a Díaz de Mera mientras tiraba sus pasos para poner el balón en juego. Tras deleitar al estadio con su golpeo de balón, el luchador español recogió su cinturón para abandonar el césped.

De vuelta al túnel de vestuarios, Nacho le espetó algo al oído y se acercaron también para rendirle pleitesía Vinicius y Lucas Vázquez. Una vez fuera, Ilia le dejó el cinturón a su seguridad mientras él se iba al palco de honor para disfrutar del partido. Antes, Topuria tuvo la oportunidad de conocer a Florentino Pérez.

"Visionario"

"¿Y Florentino? ¿Qué te dijo Florentino?", preguntaba Juanma Castaño a Ilia Topuria: "Pues nada, también me felicitó, me regaló una camiseta y me dejo caer como algo de vamos a traer eso aquí". El público de Alicante que acudió a ver El Partidazo de COPE cuando confesó esto el luchador de artes marciales mixtas.

Juanma Castaño recibe a Ilia Topuria con un abrazo.





Juanma Castaño recalcaba que entonces "Florentino apuesta por la UFC en el Santiago Bernabéu al 100%". "Es un visionario Florentino", reflexionaba Ilia Topuria, "todos lo sabemos". El presentador también le preguntó si le dijo algo "de Mbappé": "Nada. Nada, Nada. No le preguntas a él tampoco".