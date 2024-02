Ilia Topuria aclara lo que pasó con Pedro Sánchez y su cinturón de campeón de la UFC: "Se lo ofrecí"

Pedro Sánchez recibió a Ilia Topuria en el Palacio de la Moncloa este martes para felicitarle personalmente por haberse proclamado campeón del mundo de peso pluma de la UFC. Pero quedó la duda sobre si le había ofrecido el cinturón para que lo cogiera o le había hecho una cobra y el luchador lo aclaró en El Partidazo de COPE.

El peleador español-georgiano se consagró como número uno del mundo en su peso el día 18, al imponerse al australiano Alexander Volkanovski en Las Vegas. Desde entonces, no ha parado de recibir felicitaciones en su vuelta a España. Pero la del presidente del Gobierno le había dolido por no recibirla al momento.

Además de Sánchez, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, también figuran en la lista de políticos que se han reunido con el actual campeón, que todavía se encuentra en proceso de conseguir su DNI español, pese a llevar residiendo en el país desde los 15 años.

El peleador tuvo la oportunidad de charlar con Sánchez, quien también le enseñó varias estancias de la Moncloa como la sala del Consejo de Ministros, y se fotografiaron con el cinturón de campeón, pero también protagonizaron un curioso momento que tenía que resolver en El Partidazo de COPE.

Ganándose un hueco poco a poco en la categoría, escalando con peleas fuera del evento principal hasta ser el gran protagonista de la velada con el combate estelar, y culminando con un KO para el recuerdo, Ilia Topuria se alzó campeón, arrebatándole el cinturón a un mito como Alexander Volkanovski.

Ilia Topuria, en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño (José Luis Pérez)José Luis Pérez

El detalle que llamó la atención con Pedro Sánchez y que aclaró con Juanma Castaño comenzó porque el lunes Topuria sí le dejó su cinturón de campeón a José Luis Martínez Almeida y a Isabel Díaz Ayuso en su visita al Ayuntamiento de Madrid y a la Real Casa de Correos. El presidente del Gobierno fijó la visita para el martes al ver estas imágenes.

Tanto el alcalde de Madrid como la presidenta de la Comunidad pudieron posar con el trofeo, al igual que el pasado domingo varios jugadores del Real Madrid cuando Topuria hizo el saque de honor en el Santiago Bernabéu en el partido frente al Sevilla. Pero algo raro pasó con Pedro Sánchez.

Sin soltar su cinturón de campeón, Ilia Topuria se lo enseña al detalle al presidente del Ejecutivo, que lo toca, pero no lo coge... aunque hace el amago por la que entonces se entendió como una elegante negativa del luchador de artes marciales mixtas. ¿Se lo negó o se lo ofreció? El hispanogeorgiano lo aclara en El Partidazo de COPE.

Ilia Topuria aclara lo que pasó con Pedro Sánchez y su cinturón

"Una cosa", interpelaba Juanma Castaño a Ilia Topuria, "no quiero meterme en líos, pero se ha hecho un poco viral eso de que Almeida cogió el cinturón, Ayuso cogió el cinturón y que a Sánchez, que no le dejaste coger el cinturón". En ese momento, el público de El Partidazo de COPE en Alicante se volvió loco.

Juanma Castaño recordó que aún no tiene el DNI y que por eso no quería meterle en ningún problema, pero quería saber qué pasó ahí: "Yo se lo ofrecí, pero no lo quiso. Él no lo quiso". "Bueno, pues ya está aclarado el tema del cinturón", señaló el presentador, "¿y el DNI? ¿Qué pasa? Entonces, Ilia Topuria anunció que "la semana que viene ya soy español".