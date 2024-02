Tras la polémica con Topuria, Pedro Sánchez sí felicita a España femenina por meterse en los Juegos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado este viernes a la selección femenina de fútbol por su victoria ante Países Bajos y su clasificación por primera vez para los Juegos Olímpicos de Madrid. "¡Qué grandes sois! Directas a los JJOO de París 2024 por primera vez en la historia y pase a la final de la Nations League", ha escrito Sánchez en redes sociales. "Enhorabuena a todo el equipo. ¡Toda España está con vosotras!", ha añadido.

La selección española femenina de fútbol se ha clasificado por primera vez en su historia para disputar unos Juegos Olímpicos, los de París de este verano, al derrotar este viernes por 3-0 a Países Bajos en su semifinal de la Liga de Naciones 2023-2024.

La campeona del mundo, apenas seis meses de lograr un hito histórico con su primer Mundial, ha derribado otra barrera después de un encuentro que ha sabido encarrilar gracias a los goles en el tramo final de los primeros 45 minutos de Jenni Hermoso y Aitana Bonmatí. Ona Batlle en la segunda parte ha cerrado la goleada que también conlleva que el próximo miércoles juegue por el título de esta competición en este mismo escenario, que ha registrado récord de espectadores con 21.856.

El enfado de Topuria

El mensaje lleva un día después de que Ilia Topuria, el luchador hispanogeorgiano que se ha coronado campeón del mundo del peso pluma de la UFC, afirmara a su llegada a España que se había sentido menospreciado porque el líder del país no le había felicitado por su éxito: "Me dolió en el corazón no haber recibido una felicitación del líder de España", en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que, sin embargo, no guarda "rencor". "No cambia el cariño que le tengo a España", agregó.