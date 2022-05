Iker Jiménez revela a Juanma Castaño qué hay detrás de las remontadas épicas del Real Madrid en el Bernabéu

En la noche del miércoles, el Real Madrid se clasificó para la final de la Champions que se celebrará en París. Fue otra noche histórica para el madridismo, ya que el equipo logró remontar en el minuto 90, cuando todo parecía perdido y los de Ancelotti necesitaban dos goles para empatar la eliminatoria. Contra todo pronóstico, Rodrygo marcó el 1-1 en el 90 tras un pase de Benzema y, un minuto más tarde, el 2-1, para empatar la eliminatoria y mandar el partido a la prórroga. Un gol de penalti de Benzema dio la victoria a los blancos y el pase a la final de la Champions.

Esta es la tercera ocasión en la que el Real Madrid consigue una remontada épica durante esta temporada en la Champions, como ya ocurriera en octavos de final, tras vencer al PSG y en cuartos con el Chelsea. Por este motivo, Juanma Castaño ha querido preguntar a Iker Jiménezqué hay detrás del Bernabéu para que el equipo blanco logre estas gestas, que, sin duda, quedarán para la historia, y que algunos han llegado a calificar como sobrenaturales.

¿Qué oculta el 'milagro' del Madrid para pasar a la final de la Champions?

El presentador de 'Cuarto Milenio' ha enviado una nota de voz a 'El Partidazo' de COPE, compartiendo sus impresiones y explicando si, históricamente, se nos escapa algo que no sabemos y que puede influir en el devenir de los acontecimientos. Jiménez asegura que le ha dado muchas vueltas al tema, desde lo ocurrido con el PSG.

"He mirado el mapa de la antigua Castellana y tengo que deciros que seguramente es el sitio más plácido de todo Madrid, y eso que es una ciudad llena de tragedias, enigmas y cosas de la guerra. Pero justo donde está el Bernabéu es como un erial que no tiene historia trágica", ha revelado el presentador a Juanma Castaño.





Al no encontrar una explicación en la historia, Jiménez ha querido buscar la lógica a estas remontadas históricas del Real Madrid: "No soy de ningún equipo, el fútbol moderno me gusta menos, pero grité los goles del Madrid porque es la representación de lo que significaba Camacho o Santillana o cualquier del Barsa, del Atlético o del Sporting de esa época. La raza y la furia, que a veces está mal vista, pero gana, porque en el fondo es la mente humana. Al final el Madrid tiene una historia y un escudo y representa, al menos para mí, el fútbol antiguo. Me encanta que el fútbol de siempre aniquile con garra y fuerza al fútbol globalizado, de toquecito permanente, así que estoy muy contento".

Y es que, como ha agregado Juanma Castaño: "No ha habido nada en el Bernabéu, Iker lo ve como la fuerza del Madrid. Ni Jiménez tiene una explicación".