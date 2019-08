Ibai Gómez, en El Partidazo de COPE: "Ojalá Messi no juegue el viernes, es el mejor con diferencia"

Ibai Gómez, jugador del Athletic Club, pasó este miércoles por los micrófonos de 'El Partidazo de COPE' para analizar el arranque de LaLiga y el estreno de los bilbaínos este viernes ante el Barça. El ex del Alavés será duda hasta última hora para el duelo ante los de Valverde ya que arrastra un golpe en la rodilla desde de la pretemporada del que no ha podido recuperarse al 100%.

El bilbaíno regresó el pasado mes de enero a San Mamés después de una andadura exitosa en Vitoria: "Es muy difícil poder irse y volver y más cuando fueron dos temporadas y media tan buenas con el Alavés pero no lo puedo negar es el equipo de mi vida y es mi ciudad. Era una oportunidad que no podía desaprovechar y estoy muy feliz por ello", comentó.

Los de Garitano se miden en el arranque liguero al Barça, en un partido en el que probablemente no vaya a estar Messi: "Es sin duda el mejor jugador del mundo. Ojalá no llegue a jugar contra nosotros. El Barça tiene un gran equipo pero siempre que no juegue el mejor es una gran noticia. De Jong es un jugadorazo. Debilitar equipos de este nivel es relativo, son grandes equipos y grandes jugadores", aseguró.

Sobre los errores de la temporada pasada, el grupo aprendió la lección de arrancar bien LaLiga: "Es clave empezar bien. La inercia que cogimos al final, ojalá que la podamos coger desde el principio. Arrancar bien es mucho más sencillo llevar la temporada, estar con positivismo, es mucho más fácil y el arrancar bien es nuestro objetivo principal", analizó.

Sobre las grandes esperanzas de Lezama, Gómez apuesta por Vivian y Sancet: "A Dani Vivian le entrené yo en juveniles porque antes era entrenador. El compartir campo con él es seña de que me mantengo en buena forma. Sancet es un jugadorazo, no le había visto nunca. No sé si va a ser el nuevo Javi Martínez pero si tiene los pies en el suelo llegará lejos seguro. No sé si los Williams llegarán a jugar juntos, depende del pequeño", concluyó.