Hristo Stoichkov, en El Partidazo de COPE: "Creo que Messi se va a retirar en el Barcelona"

Hristo Stoichkov ha presentado este martes su autobiografía junto a Josep María Minguella, uno de sus principales valedores. Por ello, el búlgaro ha estado en El Partidazo de COPE para explicar qué nos podemos encontrar en su libro.

“Es un libro que cuenta muchas cosas que no se saben de mí”, ha explicado el exjugador del Fútbol Club Barcelona. Sus inicios, su carrera en el Barcelona, sus polémicas… Un libro que no deja indiferente a nadie. “El libro cuenta las cosas tal como son, Minguella me conoce bien y sabe que para mí no existe un mañana, que yo soy de aquí y ahora”, ha explicado.

Su autobiografía relata varios episodios de su época como barcelonista. Anécdotas que el búlgaro recuerda con cierta nostalgia. “En el libro a la primera persona que pido perdón es a mi mujer por las barbaridades que he hecho”, ha explicado, aunque no es la única que aparece. “Me equivoqué en el pisotón a Urízar”, ha reconocido.

"Estoy en deuda con la afición del Barcelona"

El club que más ha marcado la carrera de Hristo Stoichkov es el Fútbol Club Barcelona. Por ello, su etapa como azulgrana es el principal tema del libro. “Detrás de mi fichaje por el Barcelona hay mucha gente, pero siempre estaré agradecido a Minguella por llevarme allí”, ha explicado.

De su etapa como azulgrana, Stoichkov narra varios episodios interesantes. “El primer día que llegó Ronaldo me preguntó si había entrenamiento al día siguiente, le mentí, le dije que no y tuvo que pagarnos una comida a todos los jugadores”, ha recordado entre risas. Una etapa que recuerda con especial cariño. “Estoy en deuda con la afición del Barcelona”, añadió.

Por último, sobre la continuidad de Leo Messi, el exjugador azulgrana ha querido ser tajante. “Yo creo que Messi se va a retirar con el Barcelona”, ha exclamado.