Hernández Hernández, por la investigación de la compra de viviendas: "Dormimos con la llave echada"

Uno de los temas más espinosos que se han publicado recientemente en torno a los árbitros, como consecuencia del 'Caso Negreira' tiene que ver con una información exclusiva que publicó el digital 'El Debate', que habló de una supuesta investigación de la Guardia Civil sobre el incremento patrimonial de cuatro árbitros -tres en activo: Clos Gómez, Jaime Latre, Sánchez Martínez y Hernández Hernández-.

Se publicaron las casas donde viven estas cuatro personas con sus familias. Les acusaron de haber pagado 'a tocateja' unas viviendas caras.

"Al final es contar medias verdades, que es peor que contar una mentira, y lo haces por hacer daño", comentó al respecto el colegiado.

Explicó que pagar una vivienda al contado no es "llegar a una notaría con bolsas llenas de dinero para pagar. Tienes que llegar a la notaría, hacer una transferencia bancaria y esperar tres o cuatro horas porque la petición de transferencia pasa por el Banco de España para que la den el visto bueno cuando comprueben que ese dinero no procede del blanqueo".

La autodefensa de Hernández Hernández: viviendas legales y declaradas

El colegiado canario defendió en El Partidazo de COPE que, con respecto a sus bienes inmuebles, "lo que me he comprado, lo he comprado con el dinero que he ganado de forma legal como árbitro".

Aseguró que la información publicada por 'El Debate' no es cierta porque da datos falsos sobre la supuesta vivienda adquirida consecuencia de ese dinero 'extra': "Hay una propiedad que todavía estoy buscando -la información hablaba de una vivienda en Las Palmas de Gran Canaria-, por lo que ya empezamos mal con el informe. Se informan de unos 60 ó 70 metros cuadrados que me faltan... No sé, será que mi casa tiene alguna estancia oculta. Y ocultan que esa casa, en la que resido, tiene una hipoteca".

También habló de otras dos viviendas de su propiedad, y pagadas al contado con sus propios ahorros. Una, en Arrecife, que costó 89.000 euros "en un barrio humilde, como inversión." Y otra, pagada dos años después, "de 230.000 euros, en Lanzarote. Todas, pagadas con transferencia al contado. Y más fiscalizadas que esas operaciones no hay ninguna".

En este sentido, y con la intención de hacer un ejercicio de transparecia, "me está dando vergüenza tener que decir lo que tengo y por cuánto lo tengo porque son cuestiones que no saben ni algunos de mis hermanos. Pero cuando se traspasa una línea roja..."

"No puedo dar datos por cuestiones judiciales"

Juanma Castaño le preguntó a Hernández Hernández si sabe quién le da esa información tan concreta a 'El Debate'. "Claro que lo sé, pero me vas a permitir que no diga nada, por una cuestión judicial", respondio ante la insistencia del director de El Partidazo de COPE.

Hay que señalar que, como afectado, Alejandro Hernández puede solicitar en el Registro de la Propiedad, la información sobre quién ha preguntado por sus bienes. Pero esa información es absolutamente confidencial para el interés general.

Y sobre todo esto, no perdió la oportunidad de lanzar una advertencia por una terrible consecuencia que todo esto ha generado con su familia: "Esto no puede quedar así porque han dañado a familias. Hay gente que antes dormía con la llave echada y ahora algunos tenemos que dormir con la llave echada. Porque si el primer paso es decir dónde vivimos, ¿cuál es el siguiente?", finalizó.