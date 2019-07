Helena Condis: "Todavía queda mucho camino para la igualdad en el periodismo"

Conocemos el lado más personal de Helena Condis, inalámbrico del Barcelona en Tiempo de Juego, en La Contraportada.



"Desde siempre tuve claro que quería ser periodista. Todavía me viene grande narrar, pero estoy muy a gusto como inalámbrico, hago lo que quiero"



"Creo que las zonas mixtas se han convertido en una selva, pero no he notado diferencia por ser mujer"



"Tendría un par de horas más si no existiera Instagram. Es también una herramienta de trabajo. En vacaciones puedo pasarme 2 horas"



"Tengo amigos que son independentistas, otros que votan al PP, otros a la antigua Convergencia y no noto ningún cambio"



"El Barça quiere fichar a Neymar. Neymar quiere volver. Messi y Suárez quieren que vuelva. Neymar está haciendo todo lo posible"



"Vivo mucho el día a día. Pienso en objetivos a corto plazo. No me planteo objetivos a 10 años"