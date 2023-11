Gundogan se reconcilia con el vestuario del Barcelona tras su 'rajada'

Miguel Rico ha informado en El Partidazo de COPE de la reconciliación de Gundogan con sus compañeros de vestuario tras la 'rajada' posterior al Clásico. El centrocampista ha tomado la palabra antes del entrenamiento del equipo dirigido por Xavi Hernández y ha explicado sus palabras.

??? @tonifreixa, en @partidazocope, sobre las polémicas declaraciones de @IlkayGuendogan después de El Clásico



????‍?? "Me siento absolutamente identificado"



?? "Ahora mismo hay un entorno de conformismo y buenismo en el @FCBarcelona"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/sIP0CixEVy — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 1, 2023

Gundogan, según la información del tertuliano de El Partidazo de COPE, ha reconocido al vestuario del Barça que solía hacer este tipo de declaraciones tan duras cuando militaba en el Manchester City y parece que sus compañeros han asumido, tras la sorpresa previa, con normalidad las palabras del futbolista alemán.

"Quiero ser honesto pero sin pasarme, porque no me gustaría decir algo que no debería. Vnego del vestuario y obviamente la gente está decepcionada, pero después de un partido tan importante y de un resultado innecesario me gustaría ver más enfado y decepción. Y esto es parte del problema", dijo Gundogan criticando duramente la actitud de todo el vestario del Barça tras perder contra el Real Madrid.

Gundogan fue el goleador azulgrana en el Clásico y prosiguió ante los micrófonos de un canal de LaLiga: "Tienen que aflorar más emociones cuando pierdes y cuando sabes que puedes jugar mejor y hacerlo mejor en ciertas situaciones, y no reacciones. Esto luego se traslada al campo. Hay que dar un paso muy grande en este aspecto. No vine aquí para perder este tipo de partidos, ni para permitir que se abran estas brechas. Yo también tengo responsabilidad como jugador veterano".

"Es la hora de la exigencia", es el mensaje que se lanza desde el Barcelona tras perder contra el Real Madrid tras un gol de Jude Bellingham en el minuto 90 de partido.