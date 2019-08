Guadalupe Porras, en El Partidazo de COPE: "No hay que entrar en polémicas con la Circular número 4"

Guadalupe Porras fue una de las protagonistas de la 1ª jornada de LaLiga Santander en esta temporada 2019-2020 ya que ha hecho historia al ser la primera mujer en debutar en la máxima categoría del fútbol español

¿Cómo te encontraste?

"Previamente tenía muchas emociones encontradas. Llegar a la Primera División es algo especial. Cuando empezó a rodar el balón ya fue como siempre".

¿Comportamiento de los jugadores?

"Eso depende de cómo sean como personas".

Serás siempre noticia

"Poco a poco, dentro de unos años esto no será noticia. Si el haber llegado a Primera abre camino pues me alegro por ello".

¿Mismas pruebas que los hombres?

"Si si. Solo hay pruebas diferentes si eres árbitro principal o asistente. Tenemos las mismas pruebas que los chicos".

¿Conocías la 'Circular nº4'?

"Si, claro. Tenemos que tener claro el reglamento, sino no seríamos árbitros. Al final el CTA lo ha dejado claro siempre, no hay que entrar en polémica. Se quiere proteger la integridad del futbolista, no hay que decir nada más".