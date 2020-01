Granero, en El Partidazo de COPE: "Leiva me terminó de convencer para venir al Marbella"

El centrocampista Esteban Granero deja el Espanyol dos temporadas y media después y se marcha al Marbella, equipo que milita en la Segunda División B. Un fichaje que ha sorprendido por el salto de categoría. "Ha sido durante las últimas semanas. Queríamos ver la mejor opción. Lo he consultado con gente. Leiva ha tenido mucho que ver. Cuando tuve dudas, lo consulté con él y me terminó de convencer".



Esteban Granero deja el Espanyol por la pérdida de protagonismo El 'Pirata' incia una nueva etapa profesional en el Marbella de Segunda B 30 ene 2020 - 10:50

El Marbella lidera la clasificación del grupo IV de Segunda B. "Es una apuesta. La categoría es transitoria como le ha pasado al Mallorca, al Eibar... No me he querido fijar en el número de la categoría para venir aquí. Me quedan dos o tres años bien. Lo que pierdes físicamente lo ganas en experiencia", ha dicho Esteban Granero, en El Partidazo de COPE, sobre su fichaje por el conjunto andaluz.



Esteban Granero está "absolutamente convencido" de la salvación del Espanyol por "la positividad de Abelardo".