El gran problema de Joan Laporta para Juanma Castaño en su rueda de prensa: "Les parece una vergüenza"

Las explicaciones de Joan Laporta en la rueda de prensa de este lunes fue el gran tema encima de la mesa de debate de El Partidazo de COPE.

El discurso del presidente del Barcelona no pasó desapercibido, y no dejó indiferente ni tan siquiera a los socios del club. Más allá de si las explicaciones de Laporta han convencido o no, para Juanma Castaño el presidente azulgrana comete "dos ejercicios de cobardía" y "un problema fundamental".

Juanma Castaño señala qué debería hacer Florentino Pérez tras las palabras de Laporta: “Está en otro mundo” El director de El Partidazo de COPE ha analizado en La Linterna los principales titulares que ha dejado Laporta en su defensa del Caso Negreira Redacción Digital 17 abr 2023 - 22:10

Según Castaño, "el primer gran ejercicio de cobardía" de Joan Laporta es "no haber mencionado el nombre de Florentino Pérez. Ha ido mucho contra el Madrid y contra Tebas pero a Florentino no le menciona. Las palancas son sagradas".

Apenas dos horas antes del comienzo de El Partidazo de COPE, el Real Madrid colgaba en sus redes sociales un vídeo emitido por su canal oficial de televisión, en el que le pregunta al Barcelona "¿Quién es el verdadero equipo del régimen?", en alusión a las acusaciones de Laporta sobre que el Real Madrid era el equipo franquista por excelencia.

El segundo "gran ejercicio de cobardía" de Laporta ha sido "la sumisión ante la UEFA".

Y es que hace unos días, Alexander Ceferin hace diez días comparó a los impulsores de la Superliga con un cártel. "Ceferin llamó delincuentes al Madrid, a la Juventus y al Barça. Y hoy Laporta ha agachado las orejas ante esto. Tebas sabe que no le puede hacer nada... Pero el que le puede hacer mucho daño a Laporta es Ceferin. Y ahí va a tener mucho cuidado Laporta las próximas semanas con no cabrearle más".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"El problema fundamental de Laporta"

En todo el discurso de Joan Laporta, hay un error por encima de todos. El problema fundamental de Laporta, según reflexionó Juanma Castaño, "es que Laporta creo que ha hablado a sus enemigos y se ha olvidado de que hoy tendría que haber hablado a los socios del Barça. Hay muchos socios del Barça, más allá de lo que le digan las redes sociales o las portadas de mañana, a los que estoy convencido de que les parece una vergüenza la falta de explicaciones lógicas del presidente del Barça en el día de hoy".

"Porque hay muchos socios del Barça que no entienden cómo puede ser normal que se paguen 7,5 millones de euros durante muchos años", prosiguió Castaño, "por unos informes que no utilizaban los entrenadores del primer equipo, al margen de otras cosas, como los informes que estaban en esas cajas, porque una cosa son los informes del hijo de Negreira, que al parecer no están bajo sospecha, y otra cosa son los informes verbales que no existen del propio Negreira".