Gonzalo Miró revela lo que le parece más preocupante de la condena del juicio a Rubiales: "Se ha pasado por alto"

Este jueves se hizo oficial la sentencia por el 'Caso Rubiales', en el que el juez de lo Penal de la Audiencia Nacional, José Manuel Fernández-Prieto, ha condenado a 18 meses de multa con una cuota diaria de 20 euros (unos 10.800 euros) al expresidente de la RFEF Luis Rubiales por un delito de agresión sexual por el beso en la boca a la jugadora Jennifer Hermoso al ganar el Mundial en Sídney, el 20 de agosto de 2023. El fallo prohíbe además a Rubiales acercarse a Hermoso en un radio de 200 metros y comunicarse con ella durante un año.

Europa Press Luis Rubiales, durante el juicio por su beso no consentido a Jenni Hermoso

Ahora, la defensa del condenado ya ha anunciado que recurrirá esta decisión del juez, mientras que el entorno de Jenni Hermoso duda en si se aceptará esta sentencia o no. Según ha contado Andrea Peláez en Deportes COPE, ese entorno cree que es un paso adelante para todas las mujeres, que esperaban algo más de pena por las coacciones, pero están muy orgullosos por la valentía de la jugadora y porque su versión de los hechos está, ahora, avalada por la justicia.

La futbolista ha conocido la noticia en México, donde se encuentra después de no ser convocada para el partido que disputará la selección española ante Bélgica correspondiente a la Liga de las Naciones, mientras que sus compañeras se concentraban en Las Rozas casi a la misma hora que se conocía la sentencia del juez. Por la tarde, la capitana Irene Paredes hablaba sobre todo esto y mostraba su sorpresa porque el juez ha decidido no condenar la coacciones sufridas por Jenni Hermoso tras el polémico beso. "Es el resumen del sentir del vestuario. A partir de ahí, ¿nosotras qué vamos a decir? Respetamos a la Justicia y lo demás es estar centradas en el partido de mañana, que es lo que nos toca", añadió al respecto.

la preocupación de gonzalo miró

Gonzalo Miró habló en El Partidazo de COPE de la sentencia a Luis Rubiales por su beso a Jenni Hermoso y mostró su preocupación por un detalle de la decisión del juez: "A mí hay una cosa de la sentencia, que yo creo que tiene cosas buenas y cosas no tan buenas. Me evito la opinión personal sobre las coacciones, que me extraña que haya que decirle a alguien o haces esto y te parte las piernas para que realmente parezca que se está coaccionando a alguien. A mí hay una cosa que creo que sí se está pasando por alto y me parece sorprendente, que es que no se tenga en cuenta que Rubiales era el presidente de la Federación y Jennifer Hermoso era una jugadora. Es que es como los rangos aquí no han tenido absolutamente nada que ver".

00:00 Volumen Descargar Comparte en: Copiar enlace Descargar Gonzalo Miró y la condena a Luis Rubiales

En el programa hablamos con el Catedrático en Derecho Penal, Emilio Cortés, que le explicó a Gonzalo por qué el juez tomó esa decisión: "Pero no le da el beso prevaliéndose de su situación o de su condición de jefe. Le da el beso porque le sujeta la cabeza. Lo dice la sentencia. Si volvemos a poner el norte en el consentimiento, la forma de vencer la falta de consentimiento no es esa relación de superioridad que en ocasiones sucede. La forma de vencer la resistencia es sujetándole levemente de la cabeza, por eso no hay violencia ni intimidación, y dándole el beso. Lo único que podría ser ahí discutible, y yo creo que la sentencia sí lleva razón en eso, es que, efectivamente, él estaba en el palco y yo no podía estar en ese podio, porque yo no era el presidente de la Federación ni ninguno de nosotros. Pero ese no es el fundamento de la incriminación de las agresiones sexuales por la situación de asimetría que hay entre el autor y la víctima".