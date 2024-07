Gonzalo Miró destaca la razón por la que surge el "estrés" en el Atlético en verano: "Es como tiene que ser"

En las próximas horas se hará oficial el fichaje de Álvaro Morata por el Milan, después de que el fubtolista haya decidido abandonar el Atlético de Madrid para volver a jugar en Italia. El miércoles, Morata confirmó en el micrófono de COPE de Javi Gómez que se había despedido ya de sus compañeros, antes de emprender su nueva aventura. Con esta salida y la de Memphis Depay, el 'Cholo' Simeone contará como delanteros con Griezmann y Correa y por eso el club ya está moviéndose en búsqueda de un jugador que les acompañe en ataque.

Álvaro Morata atiende a Javi Gómez desde su coche, tras despedirse de sus compañeros del Atlético





El Milan pagará por Morata 13 millones de euros, con lo que el capitán de la selección española sumará ya 211 millones en movimientos de fichajes, después de pasar por el Real Madrid, la Juventus, Chelsea, Atlético de Madrid y Milan. Después de dejar muchas dudas sobre su futuro durante la Eurocopa que acabó ganando la selección española, parece que la presión que sufre en España y de la que se ha quejado mucho el delantero español ha hecho que al final se decidiera por marcharse a Italia. "No veo la hora de empezar. Ahora me voy de vacaciones porque tengo que estar con mi familia que me ayudó mucho, sino estaría entrenando a partir de mañana", dijo el futbolista de 31 años y reciente campeón de Europa con la selección española a 'Sky Sports Italia'.

El objetivo número 1 del Atlético es Dovyk, el delantero del Girona. El jugador ucraniano acabó como máximo goleador de la Liga la temporada pasada al sumar 24 tantos, uno más que el delantero del Villarreal, Sorloth, y cinco más que Robert Lewandowski. Ahora, los rojiblancos deben negociar con el Girona, que no lo pondrá nada fácil porque este año jugará la Champions League y ya ha perdido a dos de sus mejores hombres: Aleix García, que firmó con el Bayer Leverkusen; y Savinho, que este jueves fue presentado como nuevo jugador del Manchester City. Sorloth es el plan 'B' de la dirección deportiva y el que parece que podría hacerse oficial dentro de poco es el fichaje del central de la Real Sociedad y de la selección española, Le Normand.

Artem Dovbyk celebrando su tercer gol en un partido de la Liga | EFE





Este jueves, Enrique Cerezo fue preguntado por los fichajes del club para reforzar la plantilla, y dijo que “Zamora no se ganó en una hora y hay que saber esperar”, y afirmó que “el cuadro técnico está haciendo un buen trabajo" y que "hasta ahora todo" lo que tienen "son proyectos”. Y dijo que “los jugadores juegan donde quieren jugar”, en referencia a la salida de Álvaro Morata, “que es un magnífico jugador, un magnífico capitán de la selección española y que va a triunfar en el Milán”.

Gonzalo Miró y la falta de fichajes del Atleti

Gonzalo Miró, comentarista de El Partidazo de COPE, habló de la falta de fichajes del Atlético de Madrid esta temporada: “Quiero comentar algo que no cambia verano tras verano: el estrés que surge en el entorno en el Atleti año tras año por la falta de fichajes a 15 de julio. Pasa todos los años. No sé si hay un equipo que viva tan estresado. Siempre es como tremendamente dramático. Es que se tiene que hacer así, que salgan primero los jugadores que te tienes que quitar y luego tienes mes y pico para fichar”.

