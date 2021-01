Gianluca Simeone, en El Partidazo de COPE: "Pienso como mi padre, no hay favorito para LaLiga"

El hijo del Cholo Simeone juega en el Club Deportivo Ibiza y ha querido estar la noche de este lunes en El Partidazo de COPE. Un Simeone que, en el campo, se compara con Diego Costa. “Me gusta dar en el área tanta guerra como da él”, ha desvelado entre risas.

Gianluca, además, ha confesado ser el primer admirador de su padre. “Soy muy fan de mi padre, hablamos bastante y nos mandamos jugadas para ver qué opina el uno del otro”, ha contado. Tanto es así que también sigue la filosofía del ‘partido a partido’ del Cholo Simeone: “En todos lados es el partido a partido”.

“No sé si hay favorito para ganar esta Liga”

Gianluca Simeone, hijo del Cholo, no ha querido ‘mojarse’ en qué equipo ganará la carrera por el título de Liga. “El fútbol es muy amplio, no te puedo decir un favorito. Pienso igual que mi padre, hay que ir partido a partido”, ha dicho.

Aun así, el hijo del Cholo quiere que, evidentemente, sea el Atlético quien se lleve el título ya que también se define como un hincha rojiblanco. “Mi momento más feliz fue la Copa del Rey que ganó el Atlético en el Bernabéu”, ha reconocido. Además, también ha asegurado que sería “un sueño” poder jugar algún día en el Atleti.

"Vivo bastante los partidos del Atleti. No soy antimadridista pero esa rivalidad con el Real Madrid siempre está ahí", ha asegurado el delantero del Ibiza antes de reconocer que ha recibido muchas críticas a lo largo de su carrera por ser el hijo de Simeone. "He recibido muchas críticas pero con los años he aprendido a que no me afecten", ha dicho.