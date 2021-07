Garbajosa, en COPE: "Nos hemos sentido maltratados por los Timberwolves; la decisión no es médica"

El presidente de la Federación Española de Baloncesto, habló en El Partidazo de COPE de la más que polémica ausencia de Juancho Hernangómez en Tokio debido a la negativa de Minnesota Timberwolves tras una lesión en el hombro durante la preparación.

"El caso Juancho es surrealista y muy decepcionante. Nos hemos sentido maltratados y lo digo de corazón porque no se ha sido honesto ni leal con los tiempos. Si esta prohibición llega a primeros de julio, lo habría entendido, pero nos han dicho que sí, nos han dejado trabajar, el 18 de julio el sí médico era rotundo y a días de viajar, nos lo impiden incluso ofreciéndoles muchas alternativas. Los diagnósticos son subjetivos y lo entiendo y comprendo, pero el problema han sido los tiempos y la falta de lealtad en torno a este tema."

