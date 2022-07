El Real Zaragoza dio marcha atrás en el fichaje de Gaizka Campos por un tuit del jugador en 2013. El portero, arrepentido, reconoció en El Partidazo de COPE que "son cosas de críos".

En dicho tuit, escrito el 19 de mayo de 2013 cuando tenía 16 años, se alegraba de un gol en contra del conjunto maño ante el Athletic Club y añadía que le tenía "asco" al club aragonés.





"Cuando me notifican el tuit ni le daba credibilidad. Son unas palabras que no me representan. Hoy en día la gente que me conoce lo sabe. Pido disculpas a todo aquel que se hubiera sentido ofendido. Es un tuit desafortunado", manifestó.





El meta explicó que su intención era llegar a "un proyecto ilusionante". "Era un reto mayúsculo. Ahora toca afrontar lo que viene y seguir creciendo", indicó.