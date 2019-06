De la Fuente, en El Partidazo de COPE: "Los chicos no van a permitir un exceso de confianza"

España busca este jueves ante Francia un billete para la final del Europeo sub-21. Después de la exhibición ante Polonia, el seleccionador español sub-21, Luis de la Fuente prefiere evitar la euforia y ha pedido cautela.



"Se nos puede subir el partido a la cabeza, pero estamos muy tranquilos. Llevamos mucho tiempo juntos. Son gente respetuosa con su profesión. No van a permitir un exceso de confianza que tire por los suelos todo el trabajo", ha dicho, De la Fuente, en El Partidazo de COPE.



La goleada por 5-0 ante Polonia en el último encuentro de la fase de grupos permite a la Selección española jugar las semifinales del Europeo sub-21 y disputar los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. La mala noticia que dejó el encuentro del pasado sábado fue la lesión de Oyarzabal. De la Fuente es optimista.



"Nos dio un gran susto, pero no ha sido nada serio. Creo que va a llegar. Se está recuperando muy bien".



El técnico español ha querido agradecer, en El Partidazo de COPE, el apoyo familiar durante la concentración.



"Este grupo no me ha decepcionado nunca. El equipo es honesto. La cercanía de la familia les da confianza. Tienen que tener su momento de tranquilidad. Están muy motivados porque este acontecimiento les puede cambiar la vida".



Sobre las ausencias de Marco Asensio y Rodri en el Europeo, ha respetado la decisión de no acudir a la cita que se está disputando en Italia.