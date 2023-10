Freixa, irónico, pregunta por qué Florentino no va al Clásico si 'Vini' es el ofendido por el tweet

Estamos a menos de tres días del Clásico que enfrentará al Barcelona y al Real Madrid este sábado a las 16:15 horas en el Estadio de Montjuic. Un punto separa a los dos equipos, con los blancos como líderes de LaLiga.

Este partido está marcado, como suele pasar en muchas ocasiones, por la polémica arbitral, acentuada por toda la información conocida sobre los pagos del Barcelona a Enríquez Negreira, al que le pagó más de 7 millones de euros. Esos pagos, asegura el club azulgrana, se deben al asesoramiento arbitral por parte del que era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros en ese momento. Ahora, está en un proceso judicial la investigación sobre si esos pagos se realizaban para influir en los árbitros encargados de los partidos del Barcelona.

A toda esta polémica arbitral hay que sumarle el lío provocado esta semana por el directivo del Barcelona Mikel Camps, que escribió un tweet viendo el partido Braga – Real Madrid contra Vinicius, cuando el brasileño hizo una serie de bicicletas: "No es racismo, se merece una colleja por payaso y vacilón, qué representan estas bicicletas innecesarias y sin sentido en el centro del campo". Este tweet ha provocado que Florentino Pérez, que según adelantó Miguel Ángel Díaz en El Partidazo de COPE iba a viajar para asistir al palco del Estadio Lluis Companys, no asistirá finalmente porque el club no se ha disculpado de la manera correcta. A la única persona del club que hemos podido escuchar hablar sobre este tema es a Rafa Yuste, vicepresidente del club, que dijo "Aunque sea un desliz, no se tiene que hacer. Es un tweet desafortunado. Si me está oyendo Vinicius, no se va a repetir".

Vinicius y la polémica ante el Braga

En la segunda parte del partido de este martes entre el Braga y el Real Madrid, Vinicius cogió el balón en la banda izquierda y se frenó ante su defensor, que le esperó también quedándose quieto. El brasileño, en lugar de correr o intentar regatearle, empezó a hacer bicicletas ante el rival si moverse de su sitio. Con esta imagen, las redes se llenaron de seguidores que elogiaban al jugador pero también muchos que le criticaban por hacer algo que no ayudaba nada al juego y que lo veían como una falta de respeto hacia el rival. Muchos de estos seguidores recordaban a los seguidores madridistas que criticaban las bicicletas o la lambretta de Neymar cuando jugaba en el Barcelona.





Sobre esta acción habló el portavoz adjunto de la directiva del Barcelona, Mikel Camps, que dijo en un tweet: "No es racismo, se merece una colleja por payaso y vacilón, qué representan estas bicicletas innecesarias y sin sentido en el centro del campo". Este tweet fue muy criticado en El Partidazo de COPE por todos los comentaristas, como Manolo Lama, que directamente dijo que el directivo "era un gañán". Roberto Morales afirmó que "debe dejar su cargo porque representa al Barcelona. Y además de dónde venimos con Vinicus, está fuera de lugar".

El más crítico fue el director de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño.

Freixa contra Siro López, en El Partidazo de COPE

Toni Freixa dijo que hubiera hecho lo mismo que ha hecho el club, reconocer que fue un error muy grave y que no se debería haber producido: "A Mikel Camps no le conocíais nadie, lo habéis conocido a raíz del tweet. Si no fuera directivo, no sería importante y si lo que es trascendente es ser del Barça, Rafa Yuste lo es. Si el ofendido es Vinicius, ¿por qué no va a venir Florentino Pérez?, el que no tendría que venir es Vinicius".