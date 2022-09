Ferrero, en El Partidazo de COPE: "Alcaraz puede ganar muchísimos Grand Slam, pero tiene que demostrarlo"

Carlos Alcaraz está en semifinales del US Open tras vencer a Jannick Sinner. El tenista murciano consiguió vencer tras una remontada memorable a Jannik Sinner (6-3, 6-7, 6-7, 7-5, 6-3) en un partido que superó las cinco horas.

24 horas después de conseguir hacerse un hueco en semifinales del US Open, su entrenador, Juan Carlos Ferrero, ha estado en El Partidazo de COPE repasando cómo fue ese partido y cómo ve a Alcaraz antes del partido ante Tiafoe. "Estoy todavía recuperándome, me voy a acoplar al tratamiento de Carlos", ha bromeado el extenista.

El partido ante Jannick Sinner superó las cinco horas convirtiéndose en el encuentro más largo de la historia del torneo. "Viendo los partidos anteriores contra Sinner, sabía que iba a ser un partido difícil que se iba a decidir en detalles", ha comentado Ferrero. "Creo que Carlos ayer se superó a sí mismo a nivel mental, le he dicho que si quiere ganar el torneo, a nivel mental tiene que estar perfecto", ha añadido.

La gestión emocional del murciano durante el partido ante Sinner fue fundamental para que pudiera llevarse el partido. Un trabajo en el que Juan Carlos Ferrero tuvo un papel fundamental desde la grada. "Intenté recalcarle a Carlos que estaba mucho más cerca de lo que parecía y que no se rindiera", ha explicado. "Le he dicho que si quiere ganar el torneo, tiene que estar perfecto a nivel mental", ha desvelado.

"Carlos tiene posibilidades de ganar muchísimos Grand Slam, pero tiene que demostrarlo"

Carlos Alcaraz con tan solo 19 años está ya en semifinales y aumentando sus posibilidades de que este US Open pueda convertirse en el primer Grand Slam de su carrera. "El primer paso es ganar el primero, y a partir de ahí ir a cada Grand Slam pensando en que lo puede ganar", ha mencionado Ferrero, consciente de que no quiere meterle presión al tenista. "No me gusta hablar de números, tiene posibilidades de ganar muchísimos Grand Slam, pero luego tiene que demostrarlo", ha comentado.

"Sinner y Alcaraz van a ser los dos grandes dominadores de los próximos diez años", ha mencionado Ferrero, quien también ha querido acordarse del mejor tenista español de la historia. "Hubiera sido bonito jugar contra Rafa en semifinales", ha dicho.