Fernando Morientes se fija en este detalle que puede tener por delante España en la Eurocopa: "Soñada"

Un gol de Mikel Merino en la prórroga (m.119) dio la victoria a España en los cuartos de final de la Eurocopa 2024 ante Alemania (2-1), la anfitriona, y el pase a las semifinales del torneo.

El empate que reinaba en el marcador, fruto del tanto inicial de Dani Olmo en el minuto 51 y el postrero de Florian Wirtz en el minuto 87, cambió con el salto y el remate de cabeza de Mikel Merino, héroe de España al clasificar al equipo de Luis de la Fuente a las sextas semifinales de su historia en las Eurocopas.

En el tiempo añadido, Carvajal vio la segunda amarilla y se fue expulsado, aunque ya se iba a perder las semifinales. La derrota de alemania supone la retirada del alemán Toni Kroos.

Toni Kroos, tras caer eliminado ante EspañaEFE

El enfado de Alemania por unas manos de Cucurella

El seleccionador de Alemania, Julian Nagelsmann, criticó la actuación arbitral tras la derrota contra España en cuartos de final de la Eurocopa 2024, al tiempo que lamentó el adiós de la anfitriona pese a ser "mejores" que los españoles.

"Si el balón va claramente hacia la portería, y así es, hay que evaluar la mano de otra manera. Me parece totalmente extraño que sólo se evalúe la mano y no sus consecuencias. El penalti contra Dinamarca fue mucho menor", dijo el seleccionador local, tras la mano de Cucurella que reclamaron en la prórroga.

"Es evidente que es penalti claro", añadió, contrariado además por la rápida decisión del colegiado inglés Anthony Taylor y la ausencia de intervención del VAR. "Lo más triste es que probablemente no vuelva a tener una Eurocopa en casa en mi carrera. Eso duele y también duele tener que esperar dos años para ser campeón del mundo", dijo. En el siguiente podrás conocer la opinión de Pedro Martín sobre esta jugada polémica.

Francia, rival

La selección de Francia eliminó a Portugal en la tanda de penaltis y será el rival de España el próximo martes en Múnich, tras el 0-0 con el que acabaron los primeros noventa minutos y la prórroga.

Los jugadores de Francia celebran la clasificación a las semifinales de la EurocopaEFE

En la tanda, Ousmane Dembele marcó para Francia (0-1), después Cristiano Ronaldo para Portugal (1-1), luego Yousouff Fofana para el 1-2, más tarde respondió Bernardo Silva (2-2), el quinto fue un lanzamiento perfecto a la escuadra de Jules Koundé (2-3), el sexto lo falló Joao Félix contra el poste (2-3), Bradley Barcola lo aprovechó para darle ventaja al combinado galo (2-4), Nuno Mendes mantuvo la emoción (3-4) y Theo Hernández sentenció: 3-5.

Fernando Morientes

El exdelantero internacional Fernando Morientes se pasó este viernes por la noche por los micrófonos de El Partidazo de COPE para analizar la victoria de España y sorprendió con su afirmación: "No ha sido una sensación de agobio. En este tipo de partidos y viendo a las selecciones a las que te vas a enfrentar, hay poca distancia futbolística y de calidad. Son detalles. Sufro porque quiero que gane España, pero no ha sido como en otro tipo de partidos, no quería llegar a los penaltis".

"La gente ha cambiado la percepción de esta selección en la fase de grupos y ha levantado las orejas porque ha visto que ha sido la que mejor jugó", apuntó Morientes sobre el papel de España en la Eurocopa.

"Eurocopa soñada", eso es lo que piensa Morientes sobre lo que puede venir por delante a España en el torneo: "Sabes lo que bonito que va a ser eliminar a la anfitriona, después poder hacerlo ante Francia y después a Inglaterra".

