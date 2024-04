Feliciano López: "No puedo ver el momento en que Nadal se marche de la pista en Madrid y no pase nada"

El público que asista esta semana al Mutua Madrid Open sabe que lo que más seguro es que no vuelva a ver jugar a Rafa Nadal nunca más.

El propio Nadal confirmó este miércoles con dureza su mal estado físico para encarar con las garantías de antes un Masters 1000 como el que vuelve a celebrarse, una edición más, en la capital de España.

"No creo que este preparado para dar el cien por cien. Pero para mi es importante poder jugar aquí por última vez y disfrutar de esta pista en la que he vivido momentos muy bonitos", declaró el tenista balear en rueda de prensa.

Rafa Nadal, durante la rueda de prensa posterior al entrenamiento realizado este miércoles en la Caja Mágica.





"Con mi mentalidad quizá no saldría a jugar, pero es Madrid y se mezclan muchas cosas a nivel emocional y salgo a jugar por motivos personales", precisó después.

Esas palabras de Rafa Nadal dejaron un poso agridulce en la propia organización, tal como confirmó después, en El Partidazo de COPE, su director, Feliciano López.



"El mensaje de Rafa Nadal ha sido duro"

Feliciano López tiene sensaciones contradictorias con respecto a la situación y al mensaje de Rafa Nadal: "Ha sido duro", comentó.

"Es bonito que haya decidido jugar porque aprecia mucho Madrid y tiene una conexión muy bonita con la gente de aquí, pero es 'durillo' ver que no va a poder jugar como a él le gustaría. Es lo que me duele un poco más", dijo después Feliciano.

Rafa Nadal se entrena con molestias en el pubis, como confirmó el director del torneo en El Partidazo de COPE. "Me ha dicho que del abdominal, que estuvo peor en el Godó, ha mejorado y ya saca más fuerte, pero tiene esa molestia".

Su primer rival, un joven de 16 años

Darwin Blanch, un estadounidense de 16 años, es el primer rival de Rafa Nadal en la tierra batida de Madrid. Para él, tampoco será fácil debutar en un torneo como el madrileño y tener en el otro lado de la pista a un ex número 1.

La gran pregunta que se hace el público de Madrid es cuándo será el último partido de Rafa Nadal en la Caja Mágica, pero todo parece indicar que no será en el partido de primera ronda. "Le puede pasar de todo, pero siempre he dicho que Nadal, con una pierna, es mejor en tierra batida que el 99% restante. Y si no pasa nada rarao, Rafa debería solventarlo", vaticinó Feliciano.

En cualquier caso, hay mucha incertidumbre sobre qué hacer con Nadal cuando llegue su último partido en Madrid. A Juanma Castaño le pareció "frío" verle salir a Nadal del Godó cuando perdió "como si hubiera perdido un partido más", yéndose al vestuario.

El director del 'Mutua' tampoco se atrevió a anunciar nada porque aún no han concretado ninguna de las muchas ideas que tienen en cabeza: "No puedo visualizar el momento en que Rafa salga de la pista y no pase nada. Tenemos mil ideas pero tampoco sabemos cuándo va a ser o cómo va a ser. Me gustaría que su último recuerdo en esa pista fuera algo especial".

La organización del torneo tampoco quieren hacer "nada que le incomode a Rafa", pero dentro de la situación en la que no se sabe qué puede pasar, quieren dejarle un buen recuerdo.

El inicio del partido entre Rafa Nadal y Darwin Blanch está programado a las 17 horas de este jueves, y no quedan entradas no solo para esa sesión, sino para ninguna de las previstas esta semana. Para la semana que viene son muy pocas las entradas a la venta y el Mutua Madrid Open posiblemente rompa récord de taquilla y asistencia.