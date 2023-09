La exigencia de Cañizares a las futbolistas de la Selección femenina por sus denuncias: "Estar a la altura"

Este viernes se ha producido una de las ruedas de prensa más esperadas en la concentración de la selección española femenina. Alexia Putellas e Irenes Paredes, capitanas de España, ofrecían su versión sobre todo lo ocurrido los últimos días, incluso los últimos meses, alrededor de las polémicas con la Federación Española. Las dos futbolistas quisieron explicar los motivos por los que renunciaron a ser convocadas en su momento por el seleccionador Jorge Vilda, destituido tras la victoria en el Mundial, y ahora por la nueva seleccionadora Montse Tomé, que finalmente convocó a todas las jugadoras para los partidos trascendentales que jugará nuestra selección en la Liga de las Naciones.

Montse Tomé, Alexia Putellas e Irene Paredes, en rueda de prensa





La primera que habló en la rueda de prensa previa al partido ante Suecia de este viernes fue Alexia Putellas, la que dicen que lidera la corriente contra la Federación Españoal de Fútbol. Alexia aclaró que los problemas que han provocado todas sus quejas vienen desde mucho antes del Mundial: "Veníamos reclamando que nos escucharan durante bastante tiempo porque estábamos detectando que había durante demasiadas décadas una discriminación sistemática con el femenino". La mejor jugadora del mundo explicó que lo ocurrido en el Mundial con el expresidente de la Federación Luis Rubiales fue "la gota que colmó el vaso": "Luego, en la final que ganamos sucedieron unos hechos inadmisibles con la gota que colmó el vaso con la Asamblea posterior; y ahí dijimos que esto no podía suceder, que no queríamos seguir con ese camino porq la situación de nuestra compañera. Teníamos que decir tolerancia cero; por nosotras y porque nuestra sociedad. Todo lo que sea ponerse de lado, ya te estás posicionando. La Federación nos escuchó y se está invsetigando". Además, Alexia fue muy rotunda en la petición de todas las futbolistas de la selección española: "Pedimos que la Federación de todos los españoles haya una tolerancia cero ante personas que hayan escondido, aplaudido o incitado un abuso. Quien elige los cambios o investiga quién ha participado en esto, es la Federación".





Irene Paredes: "No se ve la luz al final del túnel"

Irene Paredes también quiso explicar su punto de vista sobre todos estos problemas que rodean a la selección española. Irene reconoció que lo han pasado muy mal y que ya se han cansado de luchar tanto para mejorar las cosas: "Ahora ha llegado el CSD pero hasta ahora nos habíamos sentido solas y se lo hemos dicho. Estamos cansadas. Hay cosas que entendemos se están produciendo y mejorando pero la luz al final del túnel no se ve; esto es muy largo. Tenemos muchas compañeras de otras selecciones, deportes y mujeres con sus vidas que están sufriendo casos parecidos. Queremos erradicar todo tipo de situaciones como la que hemos pasado".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En El Partidazo de COPE analizamos en el tiempo de opinión todo lo visto en esta rueda de prensa de la seleccionadora nacional, Montse Tomé, y las futbolistas Alexia Putellas e Irene Paredes. En la tertulia se pidió volver a ver la división entre los comentaristas que creen que las jugadoras no tienen que dar más detalles de todas las peticiones que han hecho al CSD para volver a la selección sin los problemas con los que están ahora porque ellas mismas han reconocido que están ahí por obligación y por no poner en un compromiso a las futbolistas de la selección sub 23, que son las que deberían ocupar sus plazas en el caso de que se marcharan de la concentración. Santi Cañizares, exfutbolistas y comentarista de El Partidazo de COPE, quiso opinar sobre estas palabras de las jugadoras y expresó que fue lo que le gustó y qué fue lo que le faltó.

PINCHA AQUÍ SI QUIERES ESCUCHAR LO QUE DIJO.