La esperanza de Fernando Alonso para ganar la 33 en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1: "Como Magnussen"

El Mundial de Fórmula 1 cierra la gira americana en Interlagos. Brasil ya está preparado para acoger el Gran Premio de São Paulo, con Max Verstappen ya proclamado como campeón del mundo. Tendrá el aliciente de ser la última carrera sprint del campeonato 2023, así como que será una de las oportunidades más importantes para Lewis Hamilton en su objetivo por alcanzar a Sergio Pérez por el subcampeonato, dado que hay más de 30 puntos en disputa. Pero en Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE pondremos atención sobre los españoles. Fernando Alonso y Carlos Sainz lo pondrán todo en pista.

En cuanto a los favoritos, los resultados claramente colocan por delante a Red Bull, y veremos de qué son capaces Ferrari, Mercedes, Aston Martin y McLaren, los cuatro equipos que están alternándose en el papel de perseguidores de los Red Bull. La cara sigue estando en Max Verstappen, que parte como favorito, mientras que la cruz la encontramos en uno de los nuestros. Fernando Alonso llega en plena crisis de Aston Martin, que definitivamente se ha desmoronado y ya es, como mucho, el quinto mejor equipo. Además, llega enfadado por los rumores de su posible salida del equipo.

¿Qué ha pasado con Fernando Alonso?

La Fórmula 1 vive de rumores y el de los últimos días ha vuelto locos a los aficionados del motor. El Partidazo de COPE del miércoles trató este asunto con Carlos Miquel: la posibilidad de que Fernando Alonso sea compañero de Max Verstappen en 2024. "Sí, había un rumor que todo empezó porque el compañero Albert Fábrega, que es comentarista en DAZN y Movistar de Fórmula 1, dijo que le habían contado algo que es increíble, más o menos, en X y como es un periodista español o trabaja en un medio español, pues eso ha empezado a alimentar las redes sociales".

Después llegó que "los medios británicos han empezado a decir que eso podía ser un intercambio entre Checo Pérez y Fernando Alonso para 2024" y todo acabado "en lo que tenía que ser, un rumor que no me creo", remarcó el especialista de motor en COPE. "El problema es que todo el ecosistema de Red Bull está montado para que esté tranquilo y no le van a poner a Lewis Hamilton ni a Fernando Alonso". "Bueno, como es lógico, ¿no?", se pregunta Juanma Castaño. "Los gallos son gallos y eso es así", recalca el especialista, "entonces es lo que quieren al lado de Verstappen". Se seguirá hablando de ello en Brasil.

La clave

Carlos Miquel avisó de que "para la calificación, hay tormenta y lluvia prevista": "Con condiciones lluviosas ha hecho la pole Hulkenberg, ha hecho la pole Magnussen y a eso se agarra Fernando Alonso, a la posibilidad de hacer un gran resultado para la parrilla del domingo y eso te da una llave perfecta para hacer un buen Gran Premio". El especialista en motor de COPE también informó de que "hay piezas nuevas en el Aston Martin". Se trata de "un suelo que, para que veas un poco el lío que ha llevado esto en las últimas carreras, va a mezclar conceptos de la de Catar y de Austin".

MEX00. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 27/10/2023.- El español Fernando Alonso de la escudería Aston Martin conduce su monoplaza hoy, durante la práctica del Gran Premio de México que se realiza en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México (México). EFE/José Méndez





"Creen que eso puede quitar los vicios que vieron en México con la evolución que fue realmente desastrosa y por ahí puede ir bien", señala Carlos Miquel. En El Partidazo de COPE también recalcó que estas condiciones "también le pueden venir bien, sabemos que es un maestro mojado, a Carlos Sainz": "Es decir, siempre nos da carrerones Interlagos porque siempre está el factor de la lluvia y eso es lo bueno que puede tener que mañana sea la calificación". "Eso sí, tendremos sábado y domingo en seco", señala el especialista en motor.