Lo que pasaría si Fernando Alonso y Max Verstappen corren en Red Bull según Juanma Castaño: "En 10 carreras"

La Fórmula 1 vive de rumores y el de los últimos días ha vuelto locos a los aficionados del motor. Durante la temporada se ha hablado de la posible marcha de Lewis Hamilton a Ferrari o que Alex Palou deje la IndyCar y recale en un equipo. Pero en Reino Unido han enloquecido al ver una publicación en la cuenta oficial de Red Bull España con un emoji mandando callar en medio de la vorágine generada por el periodista Albert Fábrega en X. El Partidazo de COPE trató este asunto con Carlos Miquel: la posibilidad de que Fernando Alonso sea compañero de Max Verstappen en 2024.

Todo viene alimentado por el hecho de que Red Bull está exigiendo a Checo Pérez que sea subcampeón del mundo, así como que Lawrence Stroll podría vender a un fondo árabe Aston Martin. En una entrevista realizada y emitida por Fox Sports, Fernando Alonso dejó claro cuáles son sus intenciones con respecto al futuro. "Por el momento no", decía sobre si piensa en su retirada, "sé que estoy al final de mi carrera, pero no lo veo así en este momento". No le preguntaron por estas informaciones motivadas por la publicación del periodista de la que también se ha dejado caer la posibilidad de que cuelgue el mono.

Reino Unido desata la locura

Es más, uno de los más allegados a Fernando Alonso, Flavio Briatore, fue fotografiado hablando con el máximo responsable de Red Bull en su hospitality en el Gran Premio de Qatar. De lo que hablaron no se sabe nada, pero la rumorología ha hecho el resto. Pero la realidad es que ninguna fuente fiable ha señalado que el español vaya a firmar por el equipo de las bebidas energéticas para reemplazar a Sergio Pérez en 2024 y convertirse en compañero de Max Verstappen. Sí, había habido conversaciones en el pasado, pero no ahora. Carlos Miquel reiteró esta información.

De hecho, este miércoles Motorsport.com informó que Sergio Pérez estará con el equipo la temporada 2024 de Fórmula 1, después de que un alto cargo de Red Bull lo asegurase y señalara que la opción de Fernando Alonso sería un "disparate total". Checo tampoco parece dispuesto a hacer las maletas por su propia decisión para irse a otra escudería con todos los asientos de 2024 ocupados. Y, en caso de que se diera esta hipotética posibilidad, cabe pensar que el equipo de la bebida energética elegiría dentro de la casa para sustituirlo. En ese caso, Daniel Ricciardo sería el favorito.

La opinión de Juanma Castaño

"Sí, había un rumor que todo empezó porque el compañero Albert Fábrega, que es comentarista en DAZN y Movistar de Fórmula 1, dijo que le habían contado algo que es increíble, más o menos, en X", comenzó explicando Carlos Miquel, "y como es un periodista español o trabaja en un medio español, pues eso ha empezado a alimentar las redes sociales". Después llegó que "los medios británicos han empezado a decir que eso podía ser un intercambio entre Checo Pérez y Fernando Alonso para 2024" y todo acabado "en lo que tenía que ser, un rumor que no me creo", remarcó el especialista de motor en COPE.

"¿Hacer un Red Bull con Verstappen y con Alonso?", cuestionó el presentador de El Partidazo de COPE, "yo te digo que chocan en 10 carreras del Mundial, en 10 de las 24, en la primera curva". "A ver, es que claro, el problema es ese", expone Carlos Miquel, "el problema es que todo el ecosistema de Red Bull está montado para que esté tranquilo y no le van a poner a Lewis Hamilton ni a Fernando Alonso". "Bueno, como es lógico, ¿no?", se pregunta Juanma Castaño. "Los gallos son gallos y eso es así", recalca el especialista, "entonces es lo que quieren al lado de Verstappen".