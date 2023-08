Víctor Francos, en COPE: "Cuando reciba el informe de la RFEF, reuniré al CSD y tomaré la decisión"

Este martes ha continuado la polémica del presidente de la RFEF, Luis Rubiales, por su beso a Jenni Hermoso en la ceremonia de entrega de medallas del pasado domingo. Esta vez, ha sido el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que calificó de "insuficientes" las disculpas de Rubiales. En El Partidazo de COPE, Juanma Castaño entrevistó al presidente del CSD, Víctor Francos.





Sobre la Asamblea que habrá este viernes a las 12:00 horas, afirmó que “la información que tenemos de la Asamblea es el de la nota. Hemos sido muy claros con la RFEF en la necesidad de abrir los procedimientos que marcan la Ley del Deporte. No podíamos pasar por no abrir esas diligencias de disciplina interna. A partir de ahí, vamos a esperar que de forma urgente se resuelva el caso, que es muy acotado, con dos personas que intervienen y no hay mucho que investigar”.

Sobre la posición del CSD, dejó claro que “yo le he trasladado a a la Federación que el informe debe ser transparente y urgente porque sino tomaremos medidas. Establecimos que todas las Federaciones tuvieran unos protocolos para estos casos y tenemos que respetar eso; y esos protocolos tienen un procedimiento que hay que respetar y que debe ser diligente. No queremos llevar ninguna acción adicional hasta ver el informe pero las tres denuncias serán analizadas inmediatamente. El dictamen de la Federación no va a condicionar la necesidad de elevar al TAD las tres denuncias. Vamos a estar encima de la buena diligencia del proceso interno de la Federación”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Ahora, va a esperar qué dice sobre la polémica el presidente Luis Rubiales: “Es importante diferenciar que a ojos de todo el mundo puede verse de una manera pero yo tengo que actuar en base a unas reglas. Será interesante ver qué opina Rubiales y la jugadora en un informe”.

¿Ha hablado con Luis Rubiales?

El presidente del CSD reconoció que habló con Rubiales en el viaje de vuelta sobre este tema, pero no con Pedro Sánchez ni con las jugadoras: “He hablado con Rubiales, hemos venido juntos en el vuelo desde Australia. Compartimos algún comentario sobre esto y hubo dos factores que distorsionaron la vuelta, la muerte del padre de Olga y este tema. He hablado con Pedro Sánchez hoy pero no de este tema y también con jugadores, pero tampoco de este tema. Por lo que me explican, hay un responsable para este tipo de comportamientos que habló en el vuelo con los dos afectados”.

Víctor Francos, presente en el estadio en el que se produjo el polémico beso, afirmó que no pudo ver ese momento pero que luego vio la gran polémica que había surgido: “Yo el gesto no lo vi en directo porque cuando se produce, estamos a 50 metros y muy en diagonal. Yo me entero de esto por las redes sociales. Cuando subimos al avión yo era consciente de lo que había pasado y le transmití al presidente y a la gente de su equipo que el asunto era grave”.

Sobre si debería dimitir y la decisión del CSD tras el informe, afirmó que “Es una decisión que corresponde a él. Yo no opino sobre la dimisión de otros. El Gobierno ha dicho que es inaceptable, que hacen más falta más pasos y activaremos los procesos. Espero que cuando acabe la Asamblea nos den el informe, reuniré a la gente del CSD y tomaré la decisión. Si Jenni dice que no quiere que se de más trascendencia, eso no va a impedir que el CSD examine los expedientes que estén abiertos para elevar al TAD, pero evidentemente afectará”.





Por último, Víctor Francos también habló sobre el polémico gesto de Luis Rubiales en el palco, cuando se tocó sus partes tras el pitido final: “Vamos a actuar con todos los instrumentos a nuestro alcance para analizar las denuncias como si los hechos han incurrido en la Ley del Deporte”.