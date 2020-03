Del Bosque, en COPE: "Escuché a Casillas, en muchas ocasiones, decir que quería ser presidente de la RFEF"

¿Cómo llevan el confinamiento los héroes de nuestro deporte? Este lunes hemos hablado con Vicente del Bosque, exseleccionador nacional y entrenador de fútbol, en El Partidazo de COPE.



"Estoy sorprendido, confuso. No sabemos cuando va a acabar. Esa incertidumbre es muy mala. Me gusta estar en casa, pero la vida está para muchas más cosa. Me considero en una edad de riesgo. A ciertas edades, corres un mayor peligro, pero estamos bien", ha comentado Del Bosque, sobre el estado de alarma afecta a todo el territorio español.

El exseleccionador nacional, ante la crisis del coronavirus, ha reconocido que el Gobierno "ha actuado bien". "Tengo confianza a pesar de algunos comentarios. Lo que hace falta es que todos tengamos la responsabilidad. Somos un país magnífico".



Del Bosque espera que "el fútbol pueda terminar dentro de unas fechas idóneas". "No sé si es la mejor solución, pero parece la única. Los jugadores tienen ahora semanas en paro, pero confío en su talento físico para que no les perjudique en este final de temporada".