¿Cómo se prevé la vuelta de los árbitros a LaLiga?

El presidente del Comité Técnico de Árbitros, Carlos Velasco Carballo, ha valorado en El Partidazo de COPE las recomendaciones que están siguiendo los árbitros ante la crisis del COVID-19. "Tenemos una estrategia siguiendo la recomenación del Ministerio de Sanidad. Estamos compartiendo esos procedimientos".



Sobre los tests para detectar el coronavirus, Velasco Carballo ha comentado que "estamos hablando de un gran número en cada partido". "En una jornada de Liga desplazamos unas 200 personas, lo que equivalen a ocho equipos de fútbol. No hay fechas para los primeros tests. En nuestro colectivo todavía no hemos mencionado la palabra test".



El presidente del CTA ha reconocido, en El Partidazo de COPE, que "ningún árbitro de Primera y Segunda División ha tenido coronavirus". "Solo un caso que no está contrastado porque no ha pasado el test".



Carlos Velasco Carballo ha afirmado que "el arbitraje no va a cambiar nada" con la nueva situación. "En mi carrera deportiva he arbitrado dos veces a puerta cerrada. La mayor diferencia es el tema anímico y que los contactos se escuchan más. Cuando he arbitrado sin público ha sido muy raro".