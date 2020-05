Sergio González, en El Partidazo de COPE: "La norma de los cinco cambios no favorece a los equipos pequeños"

AUDIO - ENTREVISTA A SERGIO GONZÁLEZ, ENTRENADOR DEL REAL VALLADOLID, EN EL PARTIDAZO DE COPE



"Tranquilo y muy cómodo", Sergio González, técnico del Real Valladolid, ha repasado la actualidad del fútbol español en El Partidazo de COPE. Sergio pide una semana más para el regreso de la competición.



"No es un antojo. Los entrenadores no somos los más listos, pero necesitamos una semana normal para trabajar aspectos ofensivos y defensivos. Los que tenemos que tirar de físico tendremos que empezar más tarde. Los jugadores que viven en casas han llegado mejor de musculatura", opina.



Sergio González: "Volver el 12 de junio va a ser precipitado"

Sergio González explica, en El Partidazo de COPE, que un miembro de LaLiga supervisa el entrenamiento del equipo y pide que "las reglas sean igual para todos". "Hay que darle más normalidad al fútbol. Me da la sensación de que estamos muy sometidos". Y cuestiona las concentraciones de LaLiga. "¿Por qué tengo que viajar en el día?. Me gusta concentrarme el día antes. La diferencia no la veo tan clara".