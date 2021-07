Craviotto, en El Partidazo de COPE: "Es un recuerdo que me llevo para toda la vida"

El palista Saúl Craviotto, abanderado de la delegación española en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 junto a Mireia Belmonte, relató su experiencia en El Partidazo deCOPE.

"Muy feliz. Es un sueño hecho realidad. He dormido muy poco, pero ha merecido la pena. Ha sido un ciclo olímpico muy largo, con una pandemia. Me han pasado muchas cosas por la cabeza. Ha sido corto, pero muy intenso. De vez en cuando echaba una ojeada para atrás para ver a la delegación. Han estado animando, ha sido muy divertido, maravilloso", comentó.





Quedan inaugurados los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 La expedición de la Cadena COPE ha contado en directo la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos, con Saúl Craviotto y Mireia Belmonte como abanderados de España. 23 jul 2021 - 12:12

"Faltaban muchos deportistas porque la gente compite, pero estoy muy orgulloso del equipazo que llevamos. Mientras portaba la bandera no he podido grabar. Es un recuerdo que me llevo para siempre", añadió.

El piragüista catalán contó, en El Partidazo de COPE, que pidió consejo a Pau Gasol antes de la apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. "Lo primero que me ha dicho es que disfrute y luego que mire para atrás para ver la cara de la gente. Ha sido lo que hecho, tenía mucha razón. Ha sido lo más bonito del desfile".





Craviotto indicó que "con el resto de delegaciones no lo hemos vivido demasiado". "No nos podemos mezclar mucho, casi nada".



El miembro del K4 español que aspira al oro confesó que "vamos bien preparados con un grupo estupendo y con el mejor entrenador de piragüismo de la historia". "Ahora lo que hay que hacer es poner el trabajo en marcha y que no pase nada raro. Más no podemos hacer. Te mentiría si dijese que no vamos a por el oro".













