Saúl, en El Partidazo de COPE: “Si el Real Madrid gana la Liga es porque se lo ha merecido, no por el VAR”

AUDIO - ENTREVISTA A SAÚL ÑÍGUEZ, JUGADOR DEL ATLÉTICO DE MADRID, EN EL PARTIDAZO DE COPE



¿Cómo estás? ¿Estás muy tieso, muy cansado?

Sinceramente, estoy bastante bien. Es verdad que en algunos partidos notas muchos altibajos dentro de tu juego, de tu físico... Y para mí, que soy un jugador bastante físico, te pasa factura, la verdad. Pero ahora mismo me encuentro muy bien.

¿Ha sido muy difícil afrontar este torneo de 11 partidos?

Sinceramente, ha sido muy duro, pero creo que el equipo estaba muy bien preparado. Estaba muy bien preparado física y mentalmente, y creo que es lo que ha hecho que se vean los resultados. Hay que valorar mucho el trabajo que hemos hecho en casa, la preparación que hicimos individualmente en el Cerro del Espino y luego como hemos salido en cada partido sabiendo que nos jugábamos mucho. Tener esa ambición y esa necesidad es lo que nos ha dado un plus a la hora de jugar nuestros partidos y conseguir nuestros objetivos, siempre pensando que aún nos queda ser terceros, que para nosotros es muy importante también.

¿Te terminas adaptando a jugar sin público?

No, no, no. No te adaptas. Ellos son vitales para el espectáculo, para el fútbol, para todo…

¿Y cuándo jugáis fuera? ¿Es más fácil ahora sin público en contra?

No, porque es igual que en casa. Para nosotros es muy importante jugar con público dentro y fuera. Por ejemplo, jugar sin público en Bilbao es como jugar sin público en el Metropolitano… el público es un plus que a ellos les da y que a nosotros nos dan. A ningún jugador le beneficia jugar sin público.

¿Oías al Cholo jugando estos partidos?

Sí y no. Sí que le escuchaba muchas veces cuando estábamos parados, pero cuando estás jugando y estás concentrado en el juego, en vigilar los espacios… y muchas veces no le escuchas. Otras veces, se le puede escuchar de fondo. Al final, cuando estás jugando es como cuando está la grada llena y no escuchas a uno que te está insultando al lado porque estás centrado en hacer las cosas bien.

Se mosquea uno más cuando oye las voces de los rivales…

Bueno, hay algunos que te pican más porque a lo mejor pegan unos gritos que dices: ‘Pero dónde vas si no te he tocado. Juega como siempre, normal y corriente’. Pero es verdad que cada uno juega con sus armas, son pícaros, y son cosas del fútbol

Cuando estas semanas se ha sacado en las teles el sonido del fútbol. ¿Te molestaba o te parecía que era una forma de mostrar el lado distinto del fútbol?

No, a nosotros no nos molestaba. Para nada, la verdad. A muchas personas les parece muy interesante y a otras, muy aburrido. A mí no me molesta que se escuche, la verdad. Jugando, como no estoy pensando en ello, que se nos escuche no me molesta.

Os queda el objetivo de ser terceros y los rivales que tenéis son Getafe y Real Sociedad. ¿Se juegan ellos más que vosotros?

Al final todos nos jugamos algo. Ellos se juegan estar en Europa, pero para nosotros no es lo mismo quedar terceros que cuartos. Aunque el objetivo de la Champions está conseguido, nosotros queremos ser terceros como sea. Los dos partidos son muy difíciles, pero creo que estamos preparados para afrontar estos dos partidos. Además, será una buena preparación para lo que viene: tendremos una semana de vacaciones y luego la Champions.

No cuentas con dos semanas de vacaciones…

No, no. No creo que tengamos dos semanas. Depende de dónde llegues en la Champions, que espero que sea hasta el final, puede que tengamos otra semana o algo así, pero es que al final la Liga empieza muy pronto para la gente que jugamos estos días la Champions. Pero es algo que queremos, así que…

¿Tú crees que el Real Madrid gana la Liga en parte gracias al VAR?

Bueno, si el Real Madrid gana la Liga es porque se lo ha merecido. La Liga siempre la gana el que haya estado mejor más tiempo y creo que el Real Madrid ha hecho una temporada muy completa. Además, después del parón, está a un nivel muy, muy, muy bueno. Es verdad lo que dijo el míster (el Cholo) si el VAR les pita muchos penaltis es porque están ahí insistiendo, insistiendo. Es verdad que a veces les pitan muchas cosas a su favor, pero otras les habrán perjudicado. Igual que a nosotros a veces nos anulan muchos goles. El otro día el gol de Morata, para mí, sinceramente, no es fuera de juego. Yo solo he visto una toma y el balón ya ha salido del pie de Koke y Morata está milimétricamente un pelín por delante. Esto del VAR es peligroso porque, anteriormente, ante la duda había que dejar seguir, pero bueno.

¿Había dudas de que el Atleti no pudiera meterse en Champions al año que viene?

Había responsabilidad. Sabíamos que es muy importante para todos conseguir el objetivo, para el club todavía más, pero para nosotros con la plantilla que tenemos era una responsabilidad, una obligación. Con la plantilla que tenemos tendríamos que estar peleando por todo. Al final los resultados de la Liga te llevan a jugarte lo que te estás jugando, pero estar en la situación que estábamos antes del parón no era positivo para nadie. Entonces, creo que después de tener tanto tiempo de descanso o de preparación había una responsabilidad enorme de conseguir el objetivo. Creo que esa responsabilidad es lo que ha hecho que estemos un puntito por encima, con un poquito más de ambición que el resto, con más chispa, por necesidad. Era lo que necesitábamos y se ha visto.

Visto el sorteo de Champions, imagino que ni una sola confianza…

El Leipzig es un gran equipo que ha conseguido estar en cuartos de la Champions con un gran trabajo. Es verdad que su jugador más importante, su referente, Werner, no estará y es muy importante para ellos, pero creo que el equipo ha hecho una gran temporada.

El Atleti ha tenido mucha suerte porque se ha quitado a todos los ogros posibles…

Bueno, es verdad que el sorteo ha mandado a un lado del cuadro a muchos equipos muy buenos, pero los que están en cuartos son todos muy buenos. Es muy difícil ganar, es a partido único, sin afición… Hay que ver cómo se afronta.

Tú también le dices a tus amigos, como Koke, que puede ser el año de la Champions del Atleti

Ellos me lo dicen a mí más que yo a ellos. Yo, la verdad, que no les digo nada. Prefiero ir partido a partido con más tranquilidad.

Estas entrevistas no son lo que eran. Antes discutíamos…

Si quieres discutir, discutimos a mí me encanta (bromea).