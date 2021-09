Robert Moreno, en El Partidazo de COPE: "Estoy tranquilo, el equipo va a crecer; es un proyecto a largo plazo"

El entrenador del Granada, Robert Moreno, explicó en El Partidazo de COPE que "antes del partido, hubiéramos firmado este resultado". "Soy consciente de la dificultad que tiene el bloque del Barcelona. Somos muy buenos defendiendo los centros. El partido se ha puesto de cara bien pronto, es una lástima no sacar los tres puntos", lamentó.

El técnico del conjunto andaluz reconoció que "tenemos que trabajar los útlimos minutos" porque nos quitan muchos puntos. Y recordó la derrota ante el Betis por 1-2 en la anterior jornada.



"Es algo que habíamos buscado. Se sufre mucho con el Barcelona con centros y remates. Estoy tranquilo, el equipo va a crecer. No dudo de la confianza del club; es un proyecto a largo plazo. En ese proceso de transformación pasaremos por estos baches. Si no lo percibo, ya me iré yo. No esperaré a que me echen", dijo.

Moreno no quiso opinar sobre el futuro de Koeman en el banquillo azulgrana. "Permitirme que no opine de otro entrenador. Somos un equipo que viene de tres años maravillosos. Estamos tratando de guardar lo mejor de esa época, pero los entrenadores no somos magos. Lo que hemos entrenado esta semana se ha visto y hemos sido capaces de llevar al Barça al límite", reconoció.

El técnico catalán aclaró que no había pasado "nada" cuando pareció caerle algo desde la grada en los compases finales del duelo. "Es la típica tensión de un partido. Al final ha habido algún intercambio de opinión. Nos hemos saludado en el túnel de vestuarios. He notado que algo me daba en la parte baja de la pierna, en el sóleo, pero no sé lo que era".





