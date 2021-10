Reguilón, en COPE: "Un día vamos a reventar todos; quien tenga dos dedos de frente, lo puede ver"

AUDIO - ENTREVISTA A REGUILÓN, EN EL PARTIDAZO DE COPE

El encuentro entre el Newcastle y el Tottenham del pasado fin de semana tuvo que ser interrumpido en el minuto 41 por un problema de salud de un aficionado en la grada que necesitó asistencia médica urgente.



El lateral del conjunto inglés, el español Sergio Reguilón, llamó la atención del árbitro al tiempo que su compañero, Eric Dier, acudió a los banquillos para que algún miembro del cuerpo médico acudiera a atender al aficionado.





"Me di cuenta bastante rápido. Vi a un hombre tumbado en los asientos del estadio, y a otra intentando reanimarle. La persona no respondía. Le dije al árbitro que se estaba muriendo una persona, pero se pensó que estaba protestando una jugada y casi me saca amarilla. Al árbitro le hablé en inglés y en español. Le dije: 'Coge un desfibrilador rápido, por favor'".



"Me estaba poniendo muy nervioso, tenía la cabeza en otro lugar. Por suerte al aficionado le sucedió en el estadio y pudimos reaccionar rápido para ayudarle. Si no llega a haber un desfibrilador no lo cuenta. Espero que sea la última vez que me pase esto en la vida. Se pasa muy mal", relató, en El Partidazo de COPE.





Sobre la Selección española y las buenas sensaciones que dejó el combinado de Luis Enrique en la fase final de la Liga de Naciones, comentó. El que entienda de fútbol sabe que Luis Enrique es buenísimo. El equipo juega bastante bien con tan poco tiempo. Tiene mucho mérito".





Reguilón con la selección españolaContactoPhoto





Por último, el defensa del Tottenham se quejó de la carga de partidos de los jugadores internacionales. "Un día vamos a reventar todos. No somos máquinas. Se puede ver con la cantidad de lesiones que hay. Es mucha carga para los jugadores". Reguilón se encuentra "muy, muy bien el Londres", si bien "siempre que gane el Real Madrid es lo mejor para ellos".





