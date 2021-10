El Newcastle - Tottenham estuvo suspendido durante unos minutos por el infarto de un espectador

El Newcastle - Tottenham de este domingo en la Premier League vivió un susto que obligó a detener el partido y que, por fortuna, no terminó en desgracia.

El partido se tuvo que suspender en el minuto 41. Desde la grada, se había advertido de que un espectador se encontraba grave y necesitaba asistencia médica inmediata. Rápidamente, los sanitarios que se encontraban en el estadio St. James Park fueron en auxilio del espectador, que había sufrido una parada cardíaca. Mientras le asistían, el colegiado decidió detener el encuentro y los jugadores se retiraron a los vestuarios.

La Premier League anunció la interrupción del encuentro "por un asistencia médica en la grada", sin aportar más detalles.

Fue el lateral del Tottenham Sergio Reguilón quién dio el aviso al colegiado Andre Marriner de la incidencia en la grada.

Cuando el espectador fue evacuado en ambulancia y se reaundó el partido, la afición local aplaudió el gesto de Reguilón.

El encuentro, en el momento de la interrupción, iba con 1-2 con victoria a favor del equipo 'Spur', y se fue al descanso con un 1-3. Al mismo tiempo, era el Newcastle quien anunció, a través de las redes sociales, que "el espectador que había precisado de asistencia médica urgente había sido estabilizado en el hospital".

The supporter who was in need of urgent medical assistance has been stabilised and is on their way to hospital.



Our thoughts are with them. ????