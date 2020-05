Courtois: "En ningún momento he dicho que se tuviera que proclamar al Madrid campeón si se anula LaLiga"

Courtois estuvo este lunes en TVE y durante la entrevista con el ente público quiso matizar las palabras donde apuntó que "No sería del todo correcto que se declarase campeón al Barça": "Eso vino por malas traducciones de algunos medio. En ningún momento he dicho que se tuviera que proclamar al Madrid campeón si se anula LaLiga. Siento que estábamos en un mejor momento, aunque hubiéramos perdido contra el Betis, para ganar esta liga. Si se juegan los once partido tengo confianza de que ganáramos LaLiga".

Preguntado por el título de ganador de Liga, Courtois está a favor de acabar las competiciones para decidirlo, aunque reconoce que en algunos casos como Inglaterra o Francia entiende que se puedan dar como ganadores al Liverpool o PSG por las distancias que tienen en la tabla: "Una liga tiene que ser completa y aún quedan once jornadas. O jugas toda o en medio no se puede parar. En los casos extremos de Liverpool o PSG, se podría entender. Estamos en plena lucha con el Barça, para mí no sería justo que se proclamara campeón al Barça".

"Claro que nos gusta jugar en el Bernabéu, pero ahora es lo que manden las autoridades, pero jugar allí puede ser bonito", señaló el guardameta belga al ser cuestionado sobre la posibilidad de jugar en el Estadio Alfredo Di Stéfano.

Otro tema que ha sido polémico en la vuelta de LaLiga son las concentraciones: "Hago lo que me mande el club. Va a ser diferente si estamos tanto tiempo en un hotel, pero ya nos toca cuando vamos a Mundiales o Eurocopa. Si es lo que se decide para acabar laliga, es lo que nos toca para nosotros", además señala que tenía ganas de volver a entrenar.

En esta vuelta al césped del Real Madrid destacan los regreso de Hazard y de Marco Asensio. En relación al belga apunta que le ve "muy fino": "En verano tenía más peso que ahora y tiene muchas ganas de jugar. No lo he visto entrenando, pero estaba haciendo los ejercicios normales. Hasta que hagamos los entrenamientos en grupo se puede terminar de recuperar", y en relación al internacional español indica que "tendrá como nadie ganas de volver" después de su lesión en el verano pasado.