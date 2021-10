Quique Sánchez Flores, en El Partidazo de COPE: "Es una oportunidad excelente; la culpa no es de nadie"

AUDIO - ENTREVISTA A QUIQUE SÁNCHEZ FLORES, EN EL PARTIDAZO DE COPE

Quique Sánchez Flores regresa al Getafe seis años y medio después para sustituir a José Miguel González, 'Míchel'. "Es un poco cíclico, cada cierto tiempo las necesidades del Getafe y las mías se juntan. Trabajar en Madrid me ha parecido siempre una maravilla porque puedes trabajar en equipos amigos y tener a tu familia cerca. Se ha dado una oportunidad excelente", aseguró el entrenador elegido para sustituir al destituido 'Míchel'.



Sobre su relación con el presidente azulón, Ángel Torres, señaló: "Nos respetamos mucho, pero las llamadas durante el año son inexistentes. Siempre que hemos trabajado juntos las cosas han salido bien. Es muy bueno como presidente. Es un director excelente de club. Sabe lo que quiere y confía en el entrenador. Tener a gente honesta en la dirección es garantía de éxito", confesó.





"Habrá que empezar de cero y hacer las cosas probablemente diferentes a las de antes. No conozco equipo que con tan pocos puntos esté muy bien anímicamente. La culpa no es de nadie, pero la realidad es que los equipos van perdiendo energía cuando se pierde. Esas dinámicas no llevan a la grandeza. Toda esa falta de energía y de voluntad se queda en el camino", añadió Quique Sánchez Flores al ser preguntado por el mal inicio de temporada del Getafe, colista de Primera con un solo punto en ocho jornadas.



Quique Sánchez Flores llevaba sin entrenar casi dos años. "Acabé de trabajar en 2019 y empezó la pandemia. Esto nos ha hecho un dolor tremendo, ha movido el corazón y el pensamiento. A partir de ahí considero el tiempo como algo imprescindible. A este tiempo le quiero dar valor, amor, disfrutar de mi gente... le quiero dar valor a la vida", dijo Sánchez Flores, en El Partidazo de COPE.





LA ANÉCDOTA CON KOME

El técnico madrileño inició su carrera en los banquillos precisamente en el Getafe en la temporada 2004/05. "Esto comienza en un partido en casa muy importante en la segunda vuelta ante el Numancia. Si ganábamos tendríamos unas opciones bien grandes de quedarnos en Primera".



"Durante la semana le iba a comunicando a Fran Escribá - actual entrenador del Elche - que el jugador estaba bien para jugar. Lleva mucho tiempo que no juega de titular y hay que ir mentalizándole. Cuando estaba dando el once titular y nombré a Kome hubo un murmullo muy grande entre los jugadores. Pensé que no les gustó la alineación. Me giré, Craioveanu levantó la mano y dijo: 'Míster, no va convocado'. Lo localizamos en un restaurante de Madrid y ganamos 1-0 con gol de Kome".