Pepe Reina, en COPE: "Vinicius está sufriendo y eso es doloroso; es un chico joven que tendrá que madurar"

En El Partidazo de COPE damos la enhorabuena a Pepe Reina por sus 1.001 partidos en el fútbol profesional. "Los voy contando y los voy tachando. Tenía el objetivo de los 1.000 partidos". Durante todo este tiempo ha tenido la oportunidad de conocer "las cuatro grandes ligas" y entre "20 y 23 entrenadores".

"Tuve de compañero a Guardiola y luego como entrenador en el Bayern", recordó Pepe Reina, en El Partidazo de COPE. En los primeros años de su carrera, defendió la portería del primer equipo del Barcelona de 2000 a 2002.

"En esa plantilla estaba Xavi. Abelardo fue el primero que habló conmigo cuando salté al campo de Balaídos. Le tengo una grandísima estima, fue un ejemplo porque ayudó a una persona que recién llegaba. Con Luis Enrique, Sergi, Guardiola... te tienes que parecer a ellos porque se portaron muy bien".







El guardameta, que el próximo 31 de agosto cumplirá 41 años, mostró su admiración por Iker Casillas y por Toni Doblas. "El mejor primer portero con el que he coincidido es Casillas. Hemos compartido más de diez años en la Selección. Ha sido un referente y la relación iba más allá del campo".

"En el caso de Toni Doblas me acuerdo con especial cariño porque nos vino a echar una mano seis meses en el Nápoles", añadió el jugador del Villarreal. "Sinceramente no he tenido en toda mi carrera nada particularmente duro y negativo con el segundo portero. No he tenido un encontronazo con nadie en ese momento".





El test y las anécdotas, en El Partidazo de COPE

Durante la entrevista en El Partidazo de COPE, Reina repasó los mejores momentos de su carrera y escuchó algunos cariñosos mensajes de sus excompañeros en la Selección.

Xavi Hernández: "Me ha desaconsejado ser entrenador. Se sufre mucho, pero la intención la tengo. A ver qué depara el futuro".

Iker Casillas:"El tema de los cruasanes empezó la noche antes a un partido con un gol de Iniesta. Era cuestión de hacer piña y crear equipo".









Fernando Torres:"Es de los mejores imitando a Luis Aragonés. Nos gusta tomar una cerveza después de los partidos".

Álvaro Arbeloa: "De los 1.000 partidos volvería jugar la final de la Liga de Campeones que perdimos contra el Milan. Sería bonito tener otra oportunidad. Tengo una espina clavada".

David Villa:"Es uno de los mejores amigos que me ha dejado el fútbol".

Vinicius y la polémica de Mestalla

Pepe Reina protagonizó una bronca con Vinicius en el partido de octavos de final de la Copa del Rey entre el Villarreal y el Real Madrid el pasado mes de enero. El jugador del Villarreal fue preguntado por el racismo en el fútbol español, tras lo ocurrido en Mestalla con el jugador brasileño.

"Es más un tema de educación, de falta de respeto como norma general. Se han cruzado límites, comentarios machistas... forma parte de nuestro fútbol y no debe ser así. Esto va más allá del fútbol. El equipo no debería de pagarlo. La solución: entradas nominativas, que los que insultan no vuelvan a pisar un campo... o incluso que ese equipo pierda un partido".





